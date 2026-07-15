"เนเน่" รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผยช็อก-ภูมิใจเจ้าของเพลง Zombie กดหัวใจให้ ขึ้นเวทีอีกครั้ง 18 ก.ค.ก่อนไป AGT เดือนหน้า

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตเชิดชู “เนเน่ รอยัล” เยาวชนคนเก่งสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศ ด้าน เนเน่ เผยช็อคและภูมิใจ ที่ศิลปินเจ้าของเพลง "Zombie" มากดหัวใจสีดำให้ 3 ดวง ขึ้นเวทีอีกครั้ง 18 ก.ค.นี้ ก่อนไป "America’s Got Talent สิงหาคม นี้
เมื่อเวลา15.00 น.วันนี้ (15 ก.ค.69) นายโชติรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับ “เนเน่ รอยัล” นางสาวรัตติกานต์ อำลอย เยาวชนคนเก่งผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น โดยมี นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศึกษาธิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของน้องที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตและคนไทยทั้งประเทศ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่อง “เนเน่ รอยัล” ในฐานะเยาวชนผู้มีความสามารถด้านดนตรี สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวชื่นชมว่า น้องเนเน่เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทย ผู้มีความมุ่งมั่น อดทน และใช้ความสามารถพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จ เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในการเดินตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้แก่บ้านเกิดและประเทศชาติ
ด้าน “เนเน่ รอยัล” กล่าวถึงกรณีที่ศิลปินเจ้าของเพลง "Zombie" มากดหัวใจให้ ว่า ช็อกนิดหนึ่ง หัวใจสามดวง สีดำ หมายถึงชาวร็อกที่แท้จริง ดีใจและภูมิใจมากๆ
โดยเนเน่จะแสดงที่ตลาดท้ายรถนาคาอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 18 ก.ค.นี้ ก่อนที่จะไปขึ้นเวที "America’s Got Talent ในเดือนสิงหาคมนี้ และฝากคนไทยให้อเมริการ่วมโหวตให้เนเน่ด้วย
“เนเน่ รอยัล” อายุ 16 ปี เป็นศิลปินและนักดนตรีดาวรุ่งชาวจังหวัดภูเก็ต เริ่มต้นเส้นทางดนตรีตั้งแต่อายุเพียง 7 ปี ก่อนจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มียอดผู้ติดตามมากกว่า 3 ล้านคน และได้รับการยอมรับในระดับสากลจากการเป็น Featured Artist ของค่าย Enya Music นอกจากนี้ ยังเคยคว้ารางวัลจากการแข่งขัน Overdrive Guitar Contest และ King Power Band Competition อีกด้วย
ล่าสุด น้องเนเน่ ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ ด้วยการผ่านเข้ารอบจากเวที America’s Got Talent ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการแสดงเพลง “Zombie” ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจากคณะกรรมการ และผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยคะแนน 4 Yes พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการเตรียมผลงานเพลงแรก (Debut EP) เพื่อก้าวสู่เส้นทางศิลปินระดับนานาชาติอย่างเต็มภาคภูมิ