สถาบันฮาลาล ม.อ. แถลงข่าวการจัดงาน World HAPEX 2026

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงข่าวการจัดงาน “World HAPEX 2026” ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 2569 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันนี้ (15 ก.ค.) ที่สถาบันฮาลาล ชั้น 8 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล 2569 (World HAPEX 2026) ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 2569 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้แนวคิด “Halal Wellness and Innovation” มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยด้วยองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และความร่วมมือจากนานาประเทศ
สำหรับการจัดงานในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คน จาก 12 ประเทศ ทั้งนักธุรกิจ นักลงทุน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาล พร้อมคูหาแสดงสินค้ากว่า 224 คูหา โดยตลอด 4 วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “Halal Wellness and Innovation” การเสวนา World HAPEX Leaders Roundtable 2026 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การแข่งขัน Halal Signature Drink Challenge 2026 กิจกรรม Muslimah Day และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ด้านฮาลาล เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ