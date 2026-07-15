เบตงตรวจเข้มสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำรอยเพลิงไหม้ยกระดับระบบป้องกันอัคคีภัย

ยะลา - อำเภอเบตงลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบันเทิง ป้องกันเหตุซ้ำรอยเพลิงไหม้ "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" ยกระดับมาตรการความปลอดภัยและระบบป้องกันอัคคีภัย
จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในร้าน "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงก่อนเที่ยงคืนวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้น
วันนี้ (15 ก.ค.) นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง ได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเบตง เทศบาลเมืองเบตง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง และสาธารณสุขอำเภอเบตง ออกสุ่มตรวจสถานบันเทิง ผับ และบาร์ ในย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองเบตง ที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนนิยมเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยมุ่งเน้นตรวจสอบระบบความปลอดภัย โดยเฉพาะเส้นทางหนีไฟ ป้ายบอกทางฉุกเฉิน ระบบดับเพลิง ตลอดจนตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าสถานบันเทิงทุกแห่งมีมาตรการรองรับและความปลอดภัยสูงสุดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
นายอิสสะมาแอ กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงทุกแห่งให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะประตูทางหนีไฟต้องมีป้ายบอกที่ชัดเจน มองเห็นได้ง่าย ไม่มีสิ่งกีดขวาง และห้ามล็อกประตูหนีไฟจากทั้งข้างนอกและข้างในเด็ดขาด ต้องมีทางออกฉุกเฉินอย่างน้อย 1–2 ช่องทาง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนอำเภอเบตง อันจะนำไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้สถานประกอบการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดให้มีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ใช้วัสดุตกแต่งภายในที่ทนไฟและไม่ติดไฟง่าย รวมถึงตรวจสอบระบบกระแสไฟฟ้าไม่ให้เสื่อมสภาพ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ ห้ามนำอาวุธปืน ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาภายในสถานประกอบการ และให้เปิด–ปิดสถานประกอบการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ อำเภอเบตงจะเร่งเดินหน้าตรวจตราสถานบันเทิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อกวดขันให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไป