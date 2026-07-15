ระทึกกลางดึก! เพลิงไหม้อาคารร้าง ย่านฉลอง จ.ภูเก็ต ดับได้ใน 30 นาที พบ จยย.ปริศนา 2 คัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ระทึกกลางดึก! เพลิงไหม้อาคารร้าง ย่านฉลอง จ.ภูเก็ต เทศบาลตำบลฉลองระดมสกัดเพลิง ดับได้ใน 30 นาที พบ จยย.ปริศนา 2 คัน
เมื่อเวลา 21.40 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารร้าง ภายในซอยสุกี้-นอกเล หมู่ 9 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง สั่งระดมรถดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทา) ลงพื้นที่เกิดเหตุ ฉีดน้ำดับและสกัดเพลิงไม่ให้ลุกไหม้ออกนอกพื้นที
จากการตรวจสอบพบว่า ต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณชั้น 2 ของอาคารร้าง โดยเพลิงลุกไหม้เศษขยะที่กองอยู่ภายในอาคาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ระดมฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าควบคุมเพลิง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงสามารถดับเพลิงไว้ได้สำเร็จ ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
หลังเพลิงสงบ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด พบรถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน โดย 1 คันจอดอยู่ใต้อาคารร้าง และอีก 1 คันจอดอยู่บนถนนภายในซอยใกล้จุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง จึงได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันไปเก็บรักษาไว้ที่ สภ.ฉลอง เพื่อสืบสวนติดตามหาเจ้าของรถ รวมถึงตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้หรือไม่
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป