คุณลุงชาวตรังปลูกผักกูดแซมในสวนยางสร้างรายได้เสริมตลอดปี

ตรัง - คุณลุงชาว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ปลูกผักกูดแซมในสวนยางพาราเนื้อที่ 4 ไร่ สามารถสร้างรายได้เสริมให้ทุกวัน เฉลี่ยเดือนละ 3,000 - 5,000 บาท เผยตลาดยังต้องการสูงมาก
วันนี้ (14 ก.ค.) นายณรงค์ สุทธิชี อายุ 62 ปี เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหินงอม ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นำผู้สื่อข่าวชม “สวนผักกูดนายณรงค์” ที่ปลูกแซมในสวนยางพารา และสามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมมานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยในช่วงหน้าแล้งการเก็บผักกูดขายจะกลายเป็นรายได้หลักแทนยางพาราที่กรีดไม่ได้ หรือช่วงที่ฝนตกกรีดยางไม่ได้ก็มีรายได้จากผักกูดเช่นกัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ตลอดทั้งปี
นายณรงค์ บอกว่า สวนยางพารามีเนื้อที่ทั้งหมด 4 ไร่ ได้ปลูกผักกูดแซมลงไปในพื้นที่ว่างกลางร่องสวนยางรวมแล้วหลายหมื่นต้น ซึ่งแรกเริ่มได้นำต้นผักกูดจากในธรรมชาติ มาปลูกแซมในสวนยางหลายร้อยต้น เพื่อต้องการปลูกเอาไว้กินในครัวเรือนเท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันสามารถแตกกอขยายออกเองเป็นจำนวนมาก ประกอบกับไปเจอพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่มีความต้องการ จึงได้ขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มจนเต็มพื้นที่ และสามารถเก็บขายได้ทุกวันตามที่พ่อค้าแม่ค้าจะต้องการสั่งเข้ามาประมาณครั้งละ 4-12 กก.
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจ จะสามารถเก็บผักกูดขายได้สูงสุด ครั้งละประมาณ 30-40 กก. และจะขายในราคา กก.ละ 25 บาท หรือหากนำไปส่งถึงที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้า หรือชาวบ้าน ที่มีระยะทางห่างจากบ้านออกไปประมาณ 5-6 กม. ก็จะขายในราคา กก.ละ 30 บาท ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลกินเจ ผักกูดจะมีไม่พอจำหน่าย เพราะศาลเจ้าต้องการจำนวนมาก ขณะที่ลูกค้าประจำก็ต้องการ ซึ่งก็ต้องให้ลูกค้าประจำก่อนเพราะเขาสั่งซื้อตลอดทั้งปี ตอนนี้คิดเฉลี่ยรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 3,000-5,000 บาท ถือเป็นรายได้เสริมที่ดี
นอกจากนั้น ทางสวนยังจำหน่ายต้นพันธุ์ด้วย ในราคาต้นละ 3-5 บาท ทั้งนี้ ผักกูดยังเป็นพืชที่ตลาดต้องการมาก เพราะคนยังปลูกน้อย เกษตรกรสามารถปลูกแซมในสวนยางได้ แต่จะต้องมีแหล่งน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพราะผักกูดไม่แย่งแสง และอาหารจากยางพารา เมื่อเก็บยอดอ่อนที่ได้ขนาดแล้ว อีกประมาณ 4-5 วัน ก็สามารถเก็บยอดใหม่ได้ และเมื่อปลูกจำนวนมากก็สามารถเก็บขายได้ทุกวัน
สำหรับลูกค้าที่สนใจยอดผักกูด และต้นพันธุ์ผักกูด สามารถต่อได้ทางเฟซบุ๊ก “สวนผักกูดนายณรงค์” หรือโทร.(063) 405-4319, (085) 068-9419