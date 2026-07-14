เกาะเต่าน้ำทะเลสวย นักดำน้ำประทับใจพบอีกฉลามวาฬกับฝูงปลาหูช้างว่ายน้ำสวยงาม

สุราษฎร์ธานี - ทะเลเกาะเต่า ! สุดว้าว น้ำทะเลสวย ฉวามวาฬขี้เล่น ความยาวประมาณ 3-5 เมตรโผล่อวดโฉมชวนเล่นน้ำ รวมทั้งฝูงปลาหูช้างฝูงใหญ่ มาว่ายน้ำให้ชมอย่างใกล้ชิด บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทะเล เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี สภาพอากาศสดใส น้ำทะเลสวย ครูสอนดำน้ำ นำนักเรียนดำน้ำ ออกบริเวณท้องทะเลเกาะเต่า หลังจากนักท่องเที่ยวดำน้ำได้พบฉลามวาฬ Whale Shark ยาวประมาณ 3–5 เมตร ปรากฏตัวพร้อมกัน 2 ฝั่งเกาะเต่าบริเวณจุดดำน้ำกองหินชุมพร Chumphon Pinnacle ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และกองหินใบ (Sail Rock) ทิศตะวันออกเฉียงใต้
นางรำลึก อัศวชิน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า เปิดเผยว่า ล่าสุดนักดำน้ำได้พบฉลามวาฬ Whale Shark และ ฝูงปลาหูช้าง Batfish ว่ายน้ำอวดโฉมที่กองหินตุ้งกู Southwest Pinnacle ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในจุดดำน้ำระดับท็อปเกาะเต่า สร้างความประทับใจให้นักดำน้ำและ ช่างภาพใต้น้ำที่พบ
ซึ่งฉลามวาฬ เป็นสัตว์ทะเลขนาดใหญ่มีบทบาทสำคัญ ต่อระบบนิเวศและการพบฝูงปลาหูช้างจำนวนมากสะท้อนถึงความสมบูรณ์ทรัพยากรทางทะเล และ ระบบนิเวศใต้ทะเลของเกาะเต่า หนึ่งในแหล่งดำน้ำระดับโลกที่ได้รับความนิยมจากนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยผู้ประกอบการดำน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รณรงค์ให้นักดำน้ำปฏิบัติตามหลักการอย่างรับผิดชอบไม่สัมผัสหรือรบกวนสัตว์ทะเลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทะเลเกาะเต่าให้คงความสมบูรณ์ยั่งยืน
ด้านครูสอนดำน้ำคนหนึ่ง กล่าวว่า ฉลามวาฬบริเวณเกาะเต่าที่พบมีประมาณ 2 ตัว ตัวใหญ่ 6 เมตรสีเข้ม ที่ปากมีรอยบาก ชอบชนบันไดเรือเหมือนเรียกให้นักท่องเที่ยวมาลงน้ำเล่นด้วย อีกตัวประมาณ 3 เมตรสีขาวนวลชอบว่ายน้ำพาฝูงปลามาว่ายเล่นใกล้นักท่องเที่ยวบริเวณกองหินชุมพร กองหินใบ กองหินตุ้งกู
ทั้งนี้รายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา ครูสอนดำน้ำ ได้พบกับฉลามวาฬ 2 ตัว ในบริเวณจุดดำน้ำดังกล่าวมาแล้วเช่นกัน และ ล่าสุดในวันนี้ การพบฉลามวาฬ ออกมาให้ได้เห็นบ่อยครั้งในช่วงฤดูกาลนี้ ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเสริมภาพลักษณ์ของเกาะเต่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เติบโตควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน