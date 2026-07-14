ปปช.เปิดปฏิบัติการ “พะงันโมเดล” สกัดขบวนการต่างชาติสวมรอยใช้คนไทยเป็นนอมินีฮุบอสังหาฯ

สุราษฎร์ธานี - ป.ป.ช. เปิดปฏิบัติการเชิงรุกครั้งใหญ่ “พะงันโมเดล” ระดมกำลังทุกภาคส่วนลงพื้นที่เกาะพะงัน สกัดขบวนการต่างชาติสวมรอยใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์ ประกอบธุรกิจสีเทา และบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์
วันนี้ (14 ก.ค.69) ทิ่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายภูเทพ ทวีโชติธนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 8 ร่วมกันแถลงการณ์เปิดปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในพื้นที่
การบูรณาการในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังของหน่วยงานตรวจสอบหลายภาคส่วน อาทิ สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต, สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ, สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายและปิดช่องว่างการทุจริตในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ
นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษเปิดเผยถึงเบื้องลึกและภาพรวมของปัญหาในพื้นที่เกาะพะงันและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภาคใต้ โดยระบุว่า จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การบุกรุกที่ดินสาธารณะ ขบวนการนอมินี และโรงเรียนเอกชน แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเป็นกระบวนการเดียวกัน
รองเลขาธิการ ป.ป.ช. อธิบายเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่ดินบนเกาะพะงันมีเอกสารสิทธิ์นับหมื่นแปลง และมีเป้าหมายที่ต้องสงสัยหลายพันแปลงที่ถือครองโดย "นิติบุคคล" ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และคนไทยถือหุ้นร้อยละ 51 เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังพบกลโกงการเช่าที่ดินเพื่อสร้างพูลวิลล่า (Pool Villa) โดยอาศัยช่องโหว่ในการขออนุญาตก่อสร้างเป็น "บ้านพักอาศัย" เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ แต่ในความเป็นจริงกลับนำไปปล่อยเช่าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ และทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศโดยตรง
ป.ป.ช. ชี้ว่าอุปสรรคสำคัญในการปราบปรามคือ ข้อจำกัดทางกฎหมาย เนื่องจากขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปัจจุบัน เน้นการตรวจเอกสารหน้าแผ่นดินเป็นหลัก ทำให้เป็นจุดบอดให้ต่างชาติสวมรอยเข้ามาได้ง่าย และเมื่อตรวจพบความผิดปกติในภายหลัง กฎหมายไทยก็ยังไม่เปิดช่องให้เพิกถอนสิทธิ์ได้ทันที แต่ต้องรอคำสั่งศาลถึงที่สุด ซึ่งอาจใช้เวลานานนับ 10 ปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญว่า ขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการเชิงรุกด้วยการตั้งคณะทำงานด้านข้อมูล นำแผนที่พิกัดที่ดินแปลงต่าง ๆ มาตรวจสอบซ้อนทับกัน (Overlay) โดยบนเกาะพะงันมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ประมาณ 10,000 กว่าแปลง หากพบว่าแปลงใดไม่ปรากฏเอกสารสิทธิ์ของเอกชนจะถือว่าเป็นที่ดินของรัฐทันที ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบบุคคลและผู้ประกอบการบางส่วนเข้าไปบุกรุก ครอบครอง ทำประโยชน์ รวมถึงก่อสร้างอาคารและพูลวิลล่าโดยมิชอบจริง
ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน มีการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการตัวแทนอำพราง หรือ "นอมินี" (Nominee) ไปแล้วสูงถึง 106 คดี มีการจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติรวมแล้วกว่า 200 คน โดยสัญชาติที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดคือ ชาวอิสราเอล ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 60 ราย เนื่องจากเป็นกลุ่มสัญชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยอยู่บนเกาะพะงันเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับต่างชาติกลุ่มอื่น นอกจากนี้ยังมีชนชาติอื่น ๆ ที่ถูกจับกุมด้วย เช่น รัสเซีย ยูเครน และอังกฤษ ซึ่งผลงานการจับกุมที่เด็ดขาดนี้ทำให้สำนักงาน ป.ป.ช. ยกย่องให้เป็น "พะงันโมเดล" เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั่วประเทศ