สมัชชาคนจนขู่ชุมนุมหน้าทำเนียบฯหากไม่เลื่อนประชุมแก้ไขปัญหาภายใน 21 ก.ค.

พัทลุง - กลุ่มสมัชชาคนจนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขู่พร้อมเคลื่อนพลชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล หากไม่เลื่อนการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชา มาภายในวันที่ 21 ก.ค.
วันนี้ (14 ก.ค.) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง กลุ่มสมัชชาคนจนเกือบ 30 คน โดยเป็นตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัดและตัวแทนปัญหาที่ดินราชพัสดุจังหวัดพัทลุงนำโดยนายนายปลอด คงทอง แกนนำและตัวแทนกลุ่มสมัชชาคนจนและเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด ในจังหวัดพัทลุง ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชา โดยมีนายโชคชัย รักเกื้อ ปลัดจังหวัดพัทลุง รับหนังสือดังกล่าว
กลุ่มสมัชชาคนจน ระบุว่า ได้รับการประสานงานจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน และประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กำหนดให้มีการประชุมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ซึ่งสมัชชาคนจน เห็นว่า การกำหนดประชุมดังกล่าว ไม่เป็นไปตามที่มีการหารือกับตัวแทนสมัชชาคนจน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลซ้ำร้ายยังใช้วิธีการเตะถ่วงประวิงเวลาในการเริ่มแก้ไขปัญหาออกไปอีกนับเดือน ทั้งที่คนกลุ่มสมัชชาคนจน เดือดร้อนไม่สามารถรอได้อีกต่อไปแล้ว
ดังนั้นขอให้ประธานกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน และประธานแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กำหนดวันประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาของมัชชาคนจน และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. โดยสมัชชาคนจนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจะเดินทางเข้ามาชุมนุมเพื่อฟังผลการประชุมในวันดังกล่าว
หากรัฐบาล โดยความรับชอบของนายทรงศักดิ์ ไม่เร่งรัดการประชุมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 นี้ กลุ่มสมัชชาคนจนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจะเคลื่อนพลชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลอย่างไม่มีกำหนด