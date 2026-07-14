นายก อบจ.สงขลาเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “เบซาร์คัพ ครั้งที่ 5”

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ “เบซาร์คัพ ครั้งที่ 5” ณ สนามใหม่คลองเขาแก้ว ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพงศธร ฆังฆะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิยม ชูชื่น ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายวรวีร์ อยู่หนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอสะเดา เขต 2 โดยมี นายสุพัฒน์ สันติปิยกุล นายกเทศมนตรีเมืองปาดังเบซาร์ คณะผู้จัดงาน นักกีฬา และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน “เบซาร์คัพ ครั้งที่ 5” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนหันมาออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และน้ำใจนักกีฬา พร้อมทั้งเป็นเวทีให้นักฟุตบอลได้แสดงศักยภาพและต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยสร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่อำเภอสะเดา จากการเดินทางของนักกีฬา กองเชียร์ และผู้ติดตามจากหลายพื้นที่
สำหรับการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ “เบซาร์คัพ ครั้งที่ 5” มีทีมฟุตบอลเข้าร่วมชิงชัยจำนวน 24 ทีม ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท โดยบรรยากาศการแข่งขันวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก แต่ละทีมลงสนามประชันฝีเท้ากันอย่างเต็มที่ ท่ามกลางแฟนบอลและกองเชียร์ที่เดินทางมาร่วมชมและส่งเสียงเชียร์กันอย่างเนืองแน่น สร้างสีสันและความคึกคักให้กับสนามแข่งขันตั้งแต่วันแรกของการแข่งขัน