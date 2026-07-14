ชาวเบตงแห่ซื้อไปรษณียบัตรลุ้นรางวัลกับศึกฟุตบอลโลกรอบ 4 ทีมสุดท้าย

ยะลา - ชาวเบตงแห่ซื้อไปรษณียบัตร ลุ้นรางวัลรวม 12 ล้านบาท ในศึกฟุตบอลโลกรอบ 4 ทีมสุดท้าย ด้านชาวเบตงรายหนึ่งเผยเชียร์ทัพ “สิงโตคำราม” คว้าแชมป์บอลโลกในรอบ 60 ปี
วันนี้ (14 ก.ค.) นายประทีป ชุมนวล หัวหน้าไปรษณีย์เบตง พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ตั้งเคาน์เตอร์จำหน่ายไปรษณียบัตร ราคาใบละ 3 บาท เพื่อร่วมสนุกในแคมเปญ “เชียร์บอลให้มันส์ เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา” ปลุกกระแสศึกชิงแชมป์ฟุตบอลระดับโลก 2026 ที่ทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับไทยรัฐ จัดขึ้น ลุ้นรางวัลถึง 2 รอบ พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์รวมกว่า 12 ล้านบาท ทั้งทองคำ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสมาร์ตโฟน โดยเจ้าหน้าที่จะบริการพิมพ์ชื่อ-ที่อยู่ให้แก่ลูกค้าฟรี ๆเพื่อความสะดวกรวดเร็ว สร้างสีสันและบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ปี 2026
นายประทีป ชุมนวล หัวหน้าไปรษณีย์เบตง กล่าวว่า ไปรษณีย์ เบตง ได้รับจัดสรรไปรษณียบัตรจำนวน 47,400 ฉบับ โดยได้จำหน่ายทั้งที่เคาน์เตอร์ และจำหน่ายผ่านพนักงานนำจ่ายไปรษณีย์ หรือบุรุษไปรษณีย์ ให้ถึงหน้าบ้าน ตอนนี้เหลือเพียง 6,000 ฉบับ ผู้ที่สนใจร่วมสนุกทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 สามารถหาซื้อไปรษณียบัตรได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์เบตง ตามวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 14.00 น.) หรือสามารถสั่งซื้อโดยตรงกับพนักงานนำจ่าย (บุรุษไปรษณีย์) ในพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน
ด้าน นายสมพร เฉลิมชัย ชาวเบตง เล่าว่า ทุกครั้งที่ทางไปรษณีย์เบตงจัดกิจกรรมลุ้นรับโชค ตนจะมาซื้อไปรษณียบัตรทุกครั้ง เพื่อร่วมสนุกทายผลกับไปรษณีย์ไทย ปีนี้ตนลุ้นเชียร์ทัพ “สิงโตคำราม” ทีมชาติอังกฤษ ให้เป็นแชมป์โลก เพราะตนติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ รู้จักแต่นักเตะอังกฤษ และนักเตะทีมชาติอังกฤษยังอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์โลก ที่ผ่านอังกฤษเคยได้แชมป์โลกสมัยแรกนับตั้งแต่ปี 1966 และปีนี้ 2026 ครบ 60 ปี จึงอยากให้ทีมชาติอังกฤษคว้าแชมป์โลกสมัย 2 ให้ได้ แม้ต้องเจอกับแชมป์เก่าอาร์เจนตินา ทีมมของลิโอเนล เมสซี ในรอบรองชนะเลิศก็ตาม