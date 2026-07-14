คลื่นลมแรง เรือข้ามฟากบ้านน้ำเค็ม-เกาะคอเขา หยุดบริการชั่วคราว เรือประมงพื้นบ้านงดออกจับปลา

พังงา – อิทธิพลจากฝนตกหนักคลื่นลมแรง ส่งผลกระทบเรือข้ามฟากบ้านน้ำเค็ม เกาะคอเขา ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว และเรือประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกทะเลจับปลาได้
จากอิทธิพลของฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพังงา ส่งผลให้ทะเลฝั่งอันดามันมีคลื่นลมแรง กระทบต่อการคมนาคมทางน้ำและการประกอบอาชีพของชาวประมงในหลายพื้นที่ บริเวณท่าเรือข้ามฟากบ้านน้ำเค็ม–เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา คลื่นลมที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงได้พัดน้ำทะเลไหลเข้าท่วมบริเวณท่าเรือ ทำให้ผู้ประกอบการเรือข้ามฟากไม่สามารถนำเรือเข้าเทียบท่า เพื่อรับส่งรถยนต์และผู้โดยสารได้ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการได้นำเรือข้ามฟากไปจอดหลบคลื่นลมภายในคลองบางม่วง เพื่อป้องกันความเสียหายจากสภาพทะเลที่แปรปรวน โดยจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสภาพอากาศคลี่คลายและคลื่นลมอยู่ในระดับที่ปลอดภัย จึงจะสามารถรับส่งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามไปยังเกาะคอเขาได้ตามปกติ
นอกจากนี้ สภาพคลื่นลมแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายวัน ยังส่งผลกระทบต่อเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ซึ่งต่างต้องนำเรือเข้าจอดเทียบท่า งดออกทำการประมงชั่วคราว พร้อมเก็บอุปกรณ์ อวน และเครื่องมือประมงขึ้นจากเรือ เพื่อป้องกันความเสียหายจากคลื่นลมแรง
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนชาวเรือและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง ให้ติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่ทะเลมีคลื่นลมแรง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ