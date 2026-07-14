“พญาเสือ-ตชด.-กอ.รมน.” สนธิกำลังยึดพื้นที่ถูกรุกสร้างถนนคอนกรีตที่ชะอวด

นครศรีธรรมราช - จนท.พญาเสือ-ตชด.-กอ.รมน. สนธิกำลังยึดพื้นที่หลังถูกบุกรุกสร้างถนนคอนกรีตระยะทางกว่า 2,000 เมตร ในป่าพรุควนเคร็ง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเข้าแจ้งความนักการเมืองท้องถิ่นที่ สภ.ชะอวด
วันนี้ (14 ก.ค.) นายทรงคุณ ดาลักกวิน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รก.หน.หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือภาคใต้ (สปป.ที่ 4 ภาคใต้) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตชด.427 และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน ได้นำกำลังเข้ายึดพื้นที่ดินถูกบุกรุกแผ้วถาง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 เขตป่าพรุควนเคร็ง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และถูกปรับสร้างเป็นโครงการถนนคอนกรีต ระยะทาง 1,904 เมตร และตอนปลายถนนคอนกรีตมีการถมหินเพื่อทำถนนระยะทาง 116 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด 2,020 เมตร จึงทำการตรวจยึด
ทีมพญาเสือระบุว่า ได้รับการร้องเรียนไปยังกรมป่าไม้ ว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นได้นำรถไถและแบคโฮเข้าทำการไถปรับพื้นที่เป็นการบุกรุกป่าสงวน ต่อมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้สั่งการให้หน่วยพญาเสือนครศรีธรรมราช นำกำลังไปตรวจสอบพิกัดและตรวจยึดพื้นที่ดังกล่าว
ต่อมามีรายงานว่าได้มีนักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และกลุ่มชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้ไปรวมตัวกันที่ สภ.ชะอวด เพื่อไม่ให้มีการแจ้งความบุกรุกพื้นที่ ชุดปฏิบัติการจึงได้ทำการบันทึกตรวจยึดพื้นที่ยังสำนักงานแห่งหนึ่งในพื้นที่รอยต่อระหว่างนครศรีธรรมราช และพัทลุง และนำบันทึกตรวจยึดเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.ชะอวด โดยมีผู้ถูกแจ้งความเป็นนักการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในข้อหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ 2507 และพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอนแล้ว