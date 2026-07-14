ไขข้อข้องใจหนุ่มต่างชาติหน้าตาดี ร่วมแจมเวที “เนเน่” ที่แท้คนนี้นี่เอง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กลายเป็นที่จับตามอง หนุ่มชาวต่างชาติหน้าตาหล่อเหลา งานดี ฝีมือไม่ธรรมดา ขึ้นไปแจมบนเวที “เนอเน่ รอยัล” ที่ตลาดท้ายรถนาคา จ.ภูเก็ต ที่แท้คนนี้นี่เอง
มาไขข้อสงสัยของหลายๆคน ว่า หนุ่มชาวต่างชาติ หน้าตาดี งานดี ออร่าพุ่ง ที่ขึ้นไป ร่วมเล่นกีต้าร์ กับ "เนเน่ รอยัล" นักร้อง-นักดนตรีชาวไทยวัย 16 ซึ่งกำลังโด่งดังจากการประกวดเวที America's Got Talent ที่เวทีตลาดท้ายรถตลาด นาคา ภูเก็ต เมื่อช่วงคืนวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา ถึง 2 รอบ โดยรอบแรกเป็นรอบซาวด์เช็ค และ รอบที่ 2 เป็นรอบการแสดงจริง ซึ่งในการแสดงวันนั้น “เนเน่” ได้ประกาศบนเวที ว่า ไปพบกับเพื่อนของเธอ
หลังจากนั้นหนุ่มหล่อรายนี้ได้ขึ้นมาบนเวที และเรียกเสียกรี๊ดจากผู้ชมที่ด้านล่างเวทีได้เป็นอย่างมาก แต่หลายคนก็สงสัยว่าหนุ่มฝรั่งรายนี้เป็นใคร
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สำหรับหนุ่มนักกีต้าร์ คนดังกล่าวนั้นเจ้าตัวใช้ชื่อในสังคมออนไลน์ว่า Alex Maybe เป็นนักร้องนักดนตรีหนุ่มชาวสเปน ที่เล่นคัฟเวอร์เพลงของวงดังๆ ทั้ง Three Days Grace, Linkin Park จนกลายเป็นกระแสโด่งดังในโซเชียล ซึ่งมีแฟนคลับติดตามจำนวนมาก เพราะฝีมือไม่ธรรมดา และเพิ่งจะปล่อยซิงเกิ้ลของตนเองออกมา
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นอกจากนี้เขายังเป็นแอมบาสเดอร์ของ Litejam Guitar กีต้าร์ ที่เหมาะสำหรับคนหัดเล่น ที่สำคัญก็คือความหล่อของเจ้าตัวนั้นได้ใจสาวๆ จริงๆ