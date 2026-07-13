เต่าทะเลถูกคลื่นซัดเกยตื่นชายหาดกะรน หวิดตายคาเศษอวนผี

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ยกนิ้วให้ ฮีโร่ ช่วยเต่าหญ้า ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้น ถูก “อวนผี” รัดจนหวิดตาย ขณะเจ้าหน้าที่กรมทะเล รับตัวไปดูแลฟื้นฟู ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
วันนี้( 13 กรกฎาคม 2569 ) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งประสานงานจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายหาดกะรน
ว่าพบเต่าทะเลติดพันรัดกับเศษอวนขยะทะเล บริเวณหน้าหาดกะรน ซึ่งในเบื้องต้นทีมการ์ดชายหาดได้เช่วยเหลือแกะเศษอวนผีที่รัดตัวเต่าออกจนได้รับความปลอดภัยแล้ว
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ศวอบ. พบว่าเป็น "เต่าหญ้า" ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองกว้าง 67 เซนติเมตร ยาว 68 เซนติเมตร น้ำหนัก 33 กิโลกรัม สภาพร่างกายสมบูรณ์ดี แต่มีบาดแผลบริเวณใบพายด้านซ้ายจากการถูกอวนรัด
ล่าสุด ทีมสัตวแพทย์ของ ทช. ได้เข้าตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรคเบื้องต้น พร้อมทั้งนำตัวเต่าหญ้าเข้าพักฟื้น ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร โดยมีทีมสัตวแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อทำการรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ 100% ก่อนจะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลต่อไป