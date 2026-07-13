ภูเก็ตคุมเข้มความปลอดภัย ! สุ่มตรวจผับ-บาร์ สั่งรื้อสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ-วัสดุติดไฟง่าย ป้องกันซ้ำรอยโรงเบียร์ลาดพร้าว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – จังหวัดภูเก็ต ผนึกกำลัง ตำรวจ หน่วยเกี่ยวข้อง สุ่มตรวจสถานบันเทิง ผับ บาร์ ที่มีคนใช้บริการจำนวนมาก ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย ย้ำทางหนีไฟ ต้องชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่ล็อก พร้อมสั่งรื้อสิ่งกีดขวางทางหนีไฟและวัสดุไวไฟไปแล้วหนึ่งร้าน
จากรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อคื่นที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายราย วันนี้ (13 ก.ค.69) นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความปลอดภัยของสถานบริการต่างๆ ในภูเก็ต ใหม่อีกรอบ ทั้ง ทางหนีไฟ อุปกรณ์ดับไฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหากเกิดเหตุซ้ำรอยโรงเบียร์ลาดพร้าว
โดยเมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ (13 ก.ค.69) ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำทีมหน่วยงานเกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายปกครอง โธยาธิการฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ซึ่งนำโดย พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 อำเภอ โดยในวันนี้ได้สุ่มตรวจร้านที่มีคนใช้บริการจำนวนมากก่อน เช่น
ในตัวเมืองภูเก็ต ได้สุ่มตรวจที่ร้าน เพลิน ริมคลองบางใหญ่ แถวตลิ่งชัน พบว่ามี ถังดับเพลิง ฆ้อนทุบกระจกเนื่องจากด้านหน้าตัวร้านเป็นกระจก ป้ายบอกทางหนีไฟชัดเจน แต่มีสิ่งกีดขวาง ทางรองผู้ว่าฯจึงได้สั่งให้รื้อสิ่งกีดขวางออกทั้งหมด รวมไปถึงได้สั่งให้รื้อวัสดุที่ใช้ตกแต่งร้านที่เป็นวัสดุไวไฟออกอีกด้วย
ส่วนร้านที่ 2 เป็นร้านเพลินจิต อยู่บริเวณวงเวียนม้าน้ำ จากการตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อม ทางหนีไฟ มีป้ายบอกชัดเจน ทางสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวางแต่อย่างใด
ส่วนที่ป่าตอง ได้สุ่มตรวจที่ร้านอิลูซั่น ซึ่งเป็นสถานบันเทิงขนาดใหญ่ในซอยบางลา ที่แต่ละคืนมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมาก
ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบภายให้ตนนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ในภูเก็ต ตามที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วน จากเหตุการเพลิงไหม้สถานบันเทิง โรงเบียร์ลาดพร้าว เมื่อคืนที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตจึงได้จับมือกับทุกฝ่าย ทั้ง ตำรวจ ปภ.โยธา ท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความรู้ แนะนำ และตรวจสอบสถานบริการในเรื่องของความปลอดภัย โดยเฉพาะได้เน้นย้ำในเรื่องของทางหนีไฟ ที่จะมีป้ายบอกที่ชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง ประตูและทางออกจะต้องไม่ถูกล็อกทั้งข้างนอกและจากข้างใน อุปกรณ์ดับเพลิงต้องมีเพียงพอ ทนไฟ และวัสดุที่ใช้ตกแต่งและใช้ในร้านจะต้องทนไฟ ไม่ติดไฟง่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องไม่เสื่อมสภาพ
“ที่ต้องเน้นย้ำในเรื่องของทางหนีไฟ เพราะเวลาที่มีเหตุเพลิงไหม้และมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จะเกิดจากทางหนีไฟไม่ชัดเจน มีสิ่งกีดขวาง ถูกล็อค ถูกขวาง ทำให้ผู้ที่หนีไฟหกล้มและเหยียบกันจนเสียชีวิตและไม่สามารถหนีได้ รวมไปถึงวัสดุที่ติดไฟง่ายจะต้องไม่มีในร้าน” ร.ต.อ.เขตรัฐ กล่าว
วันนี้เราลงตรวจพื้นอย่างเร่งด่วน จึงเลือกร้านที่มีคนใช้บริการจำนวนมากก่อน แต่หลังจากนี้ได้มอบหมายให้ทาง อำเภอ ตำรวจ ท้องถิ่น ทำการตรวจสอบทุกๆ ร้าน และติดตามผลว่าหลังจากที่ได้มีการแนะนำไปแล้ว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ ยังมีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟอีกหรือไม่ หากยังเพิกเฉยทางจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ร.ต.อ.เขตรัฐ กล่าวในตอนท้ายว่า ฝากถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงในภูเก็ตหรืออาคารต่างๆ ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ได้ให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยเฉพาะทางหนีไฟ จะต้องมีป้ายบอกที่ชัดเจน ประตูหนีไฟห้ามมีสิ่งกีดขวาง ทางเข้า-ออกต้องไมล็อคจากข้างนอกและข้างใน บางแห่งมีการล็อกทางหนีไฟเพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้ามา