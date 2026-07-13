คนร้ายซุ่มยิงผู้จัดการ บ.แปรรูปไม้ยางพารา เจ็บสาหัส 1 ราย

ยะลา - คนร้ายซุ่มยิงผู้จัดการบริษัทแปลรูปไม้ยางพาราบาดเจ็บสาหัส กระสุนเจาะหน้าอก เร่งส่งต่อรักษา รพ.ศูนย์ยะลา เหตุเกิดหน้าอาคารสำนักงานของบริษัทในพื้นที่ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
วันนี้ (13 ก.ค.) ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา จ.ยะลา ได้รับแจ้งจากชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) ว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดซุ่มยิง นายชัชวาลย์ บูรณะเลข อายุ 60 ปี ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดาวพาราวู๊ด (โรงไม้ 3 ดาว) เหตุเกิดบริเวณหน้าอาคารสำนักงานของบริษัท ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านเจาะปันตัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ส่งผลให้ นายชัชวาล ถูกกระสุนปืนบริเวณหน้าอกด้านซ้าย จำนวน 1 นัด ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังเกิดเหตุคนงานภายในโรงไม้ได้เร่งให้การช่วยเหลือและนำตัวผู้บาดเจ็บส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบันนังสตา เป็นการเร่งด่วน ก่อนที่ทีมแพทย์จะทำการปฐมพยาบาลและส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เนื่องจากอาการอยู่ในขั้นวิกฤต
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน และเร่งสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนสาเหตุของการลอบยิงยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียด