สุดแสบ! แรงงานชาวเมียนมาตั้งแก๊งลักทรัพย์ชาวต่างชาติในวิลล่าหรู ได้ทรัพย์สินนับล้าน

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจสืบสวน สภ.บ่อผุด ตามล่าได้ยกแก๊งกลุ่มโจ๋แรงงานชาวเมียนมาทำงานก่อสร้าง เหิมเกริมหนัก! ตั้งแก๊งออกตระเวนลักทรัพย์ในวิลล่าหรู ย่องเบายกเค้า 3 คืนรวด กวาดทรัพย์สิน 1 ล้าน รับสารภาพเสพยาเสพติดหาเงินเที่ยว
วันนี้ ( 13 กรกฎาคม 2569) เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สารวัตรสืบสวน สภ.บ่อผุด พร้อม ร.ต.ท.วสันต์ สัมภวะผล รองสารวัตรสืบสวน ร.ต.ท.ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญมาศ รองสาวัตรป้องกันปราบปราม และกำลังตำรวจสืบสวน สภ.บ่อผุด ได้ร่วมกันจับกุมแก๊งโจ๋ชาวเมียมา ได้ยกแก๊ง หลังจากมีครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2 ราย ได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ ว่า มีคนร้าย 3 คนบุกเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในวิลล่าหรูแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ หมู่ 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่ผู้เสียหายพักอาศัย ได้ทรัพย์สินไปจำนวนมาก
หลังจากได้รับแจ้งตำรวจชุดสืบสวน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด จนทราบว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เป็นแก๊งวัยรุ่นชาวเมียนมา ที่มาทำงานเป็นก่อสร้างปูกระเบื้องและลูกจ้างทำสระน้ำ ในพื้นที่บ้านละไม จากการติดตามพบแก๊งวัยรุ่นเมียนมา ประกอบด้วย MR.NYI NYI LIN TUN อายุ 18 ปี MR.MIKE THET HTWE อายุ 18 ปี MR.THE TNOINE TUA อายุ 17 ปี อยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างหลังวัดละไม เมื่อ MR.NYI NYI LIN TUN เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถึงออกอาการตกใจและเตรียมวิ่งหลบหนี แต่ถูกเจ้าหน้าจับกุมตัวไว้ได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวพร้อมทำการนำตัวกลุ่มชาวเมียนมา แยกทำการสอบปากคำ
จาการสอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ไปติดตามทรัพย์สินที่ขโมยในวิลล่าของชาวต่างชาติ ได้คืนมา 15 รายการ มีทั้ง ลำโพงบลูทูธ สร้อยคอ แหวนทอง แหวนเพชร ต่างหู นาฬิกาสมาร์วอทซ์ แท็บแล็ต ทีวีขนาดใหญ่ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า โดรนอากาศยานไร้คนขับ แม้นแต่อาหาร เช่น ไส้กรอก เบคอน น้ำมันพืช น้ำมันเบนซิน รวมมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท และรถจักรยานยนต์ 2 คันที่ของผู้ต้องหาที่ใช้ก่อเหตุ
ต่อมาได้มีผู้เสียหายชาวต่างชาติเดินทางมาดูทรัพย์สินและยืนยันของกลางที่หาย ซึ่งเด็กชายและเด็กหญิงชาวต่างชาติที่เดินทางมาดูของกลางกับผู้ปกครอง เมื่อเห็นของกลาง เช่น แท็บเล็ต และเครื่องเล่นเกมส์ ต่างดีใจ ที่ได้ของกลางคืน
ด้านผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ว่าได้เดินทางมาทำงานเป็นแรงงานก่อสร้าง เป็นลูกจ้างปูกระเบื้อง และลูกจ้างทำสระน้ำ ได้ร่วมกันวางแผนออกตระเวนลักทรัพย์ในวิลล่า โดยตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.ถึงวันที่ 11 ก.ค.นี้ เข้าไปลักทรัพย์ในวิลล่าของชาวต่างชาติมาแล้ว ในพื้นที่ ต.มะเร็ต 3 ครั้ง และนำทรัพย์สินไปซุกซ่อนเอาไว้ เพื่อทยอยออกไปขาย หาเงินมาใช้จ่ายและเที่ยวเตร่ รวมถึงซื้อยาเสพติดมาเสพ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะพบสีม่วงทั้ง 3 คน จึงแจ้งข้อกล่าวหา“ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ เพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม หรือรับของโจร” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด ดำเนินคดีต่อไป
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า หลังจากที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประชาชน ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ทราบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งลักทรัพย์ ชาวเมียนมาได้ยกแก๊ง ต่างนำข้อความไปโพส์ตลงสื่อโซเชียล พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานจับผู้ต้องหาได้รวดเร็ว และให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการ ขึ้นแบล็กลิส กับพฤติกรรมแรงงานต่างด้าว ที่เดินทางมาอาศัยบนเกาะสมุย แล้วมีพฤกรรมไม่เหมาะสม ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร เนื่องจากเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน ขอให้หน่วยงานรัฐเอาจริงเสียที