คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จับมือ APPA เปิดเวทีภูมิภาค ชู “สาหร่ายและบลูคาร์บอน” ขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ สมาคมสาหร่ายแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Phycological Association: APPA จัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค “2026 APPA Regional Forum” ภายใต้หัวข้อ “Seaweed Blue Carbon for Climate Mitigation” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสาหร่ายทะเลและบลูคาร์บอน พร้อมขับเคลื่อนแนวทางการใช้ทรัพยากรทางทะเลในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลก โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีบทบาทสำคัญในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านบลูคาร์บอนจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งสู่ Net Zero
พิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Professor Jeong Ha Kim ประธานสมาคม APPA และศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของการจัดเวทีวิชาการระดับภูมิภาคครั้งนี้
ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ กล่าวว่า การจัดประชุม 2026 APPA Regional Forum เป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายจากหลายประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสาหร่ายทะเล บลูคาร์บอน และการจัดการทรัพยากรทางทะเล อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค
ไฮไลต์สำคัญของการประชุมในวันแรกคือเซสชัน “Blue Carbon Policy and Government” ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ ถ่ายทอดมุมมองด้านนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย โดยเน้นบทบาทของระบบนิเวศทางทะเลในการกักเก็บคาร์บอน และการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐ งานวิจัย และชุมชน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่สะท้อนมุมมองจากพื้นที่จริง อาทิ การศึกษาความเข้าใจและการรับรู้ของชุมชนท้องถิ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศหญ้าทะเลและบลูคาร์บอน กรณีศึกษาเกาะลิบง จังหวัดตรัง โดย Mr. Dzaki Satrio Widanto ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดผลอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ความรู้ และความตระหนักของชุมชนในพื้นที่
การประชุมยังเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน “Seaweed Blue Carbon” โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเข้าร่วม อาทิ Associate Professor Mohammad Rozaimi Jamaludin จาก Universiti Kebangsaan Malaysia และ Dr. Liu Zhengyi จาก Yantai Institute of Coastal Zone Research ประเทศจีน ซึ่งร่วมถ่ายทอดผลงานวิจัยและมุมมองเกี่ยวกับศักยภาพของสาหร่ายทะเลในการกักเก็บคาร์บอน รวมถึงบทบาทของสาหร่ายในฐานะทรัพยากรสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
เวที “2026 APPA Regional Forum” สะท้อนบทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับนานาชาติ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และแนวทางเชิงนโยบายในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
การจัดประชุมครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันสาหร่ายทะเลและบลูคาร์บอนให้เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบต่อการรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคต