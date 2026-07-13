ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งรีเช็คสถานบันเทิงทุกประเภททั่วเกาะ พร้อมทบทวนมาตรการความปลอดภัย ป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งกำชับทุกหน่วย รีเช็คความปลอดภัยสถานบันเทิงทุกประเภททั่วเกาะ ตรวจเข้มการหนีไฟ-อุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมทบทวนมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดโศกนาฏกรรมไฟไหม้ร้านดังลาดพร้าว ย้ำภูเก็ตต้องมีความปลอดภัยสูงสุด
จากกรณีเกิดเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงที่ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานบันเทิง รวมทั้งสถานการประกอบการร้านอาหารกึงสถานบันเทิงจำนวนมากนั้น โดยวันนี้ ( 13 ก.ค.) นายโชติรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางจังหวัดภูเก็ตขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวผู้สูญเสีย ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้
สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งตนได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการทุกประเภทในจังหวัดภูเก็ต แม้เหตุจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ก็ตาม แต่เรื่องของความปลอดภัยเป็นนโยบายความสำคัญอันดับต้นๆของจังหวัดภูเก็ต แต่เราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น นำกลับมาทบทวนว่าระบบความปลอดภัยของเรา ว่ามีความพร้อมเพียงใด ทั้งเรื่องทางหนีไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง และขั้นตอนการอพยพเมื่อเกิดเหตุ”
นายโชตนรินทร์ กล่าวต่อไปว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องกลับมาทบทวนมาตรการความปลอดภัยในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องของทางหนีไฟ การออกแบบเส้นทางอพยพ และ ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้มั่นใจว่าสถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารและสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา จังหวัดได้ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการ โรงแรม ร้านอาหาร และพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนการดำเนินการหลังจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 19 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยอย่างละเอียด
นอกจากนี้ จังหวัดจะเพิ่มการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและจำลองสถานการณ์อัคคีภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานสามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การอพยพผู้ใช้บริการ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ไปจนถึงการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยและหน่วยดับเพลิง
สำหรับสถานบันเทิง จังหวัดจะจำแนกตามลักษณะความเสี่ยง และให้นายอำเภอลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมทบทวนแนวปฏิบัติมาตรฐาน หรือ SOP ของแต่ละสถานประกอบการ เพื่อให้การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังกล่าวด้วยว่า สภาพแวดล้อมของพื้นที่เกาะที่มีไอทะเล อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของสารเคมีในเครื่องดับเพลิง จึงต้องตรวจสอบทั้งสภาพอุปกรณ์และชนิดของสารเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
นายโชติรินทร์ กล่าวอีกว่า จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ จำเป็นต้องรักษามาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยจะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานบริการทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง