ผู้จัดงานเขาปีบเฟสติวัล 2 แจงแล้ว ยอมรับผิดยกเลิกงานขายบัตรได้ตามเป้า เร่งหาเงินคืน

ชุมพร - ผู้จัดงาน ‘เขาปีบเฟสติวัล 2’ ออกแถลงการณ์ชี้แจงแล้ว ยอมรับผิด ยกเลิกงาน เหตุยอดขายบัตรเข้าชมงานไม่เป็นไปตามเป้า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ชำระค่าใช้จ่ายศิลปินไม่ได้ เร่งหาเงินมาคืนให้ลูกค้าทั้งหมด
หลังเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมา เมื่อคอนเสิร์ตใหญ่ “KHAOPIP2 MUSIC FESTIVAL” ที่เตรียมจัดขึ้นบริเวณสี่แยกเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ในวันที่ 11 ก.ค. แต่ได้มีการประกาศยกเลิกกะทันหันในวันงาน ส่งผลให้ศิลปิน ทีมงาน ออแกไนเซอร์ พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อบัตรล่วงหน้าจำนวนมากได้รับความเสียหาย รวมมูลค่าหลายล้านบาท จนผู้เสียหายหลายรายต้องไปแจ้งความดำเนินคดีผู้จัดงาน
ล่าสุด วันที่ 12 ก.ค.2569 เพจ Khaopip Music Festival – เขาปีบ มิวสิค เฟสติวัล โพสต์ว่า ประกาศเรื่อง การยกเลิกการจัดงาน “เขาปีบเฟสติวัล” ในนามของ นายนิรภัทร คำวาศรี ในฐานะกรรมการบริษัท สุขอนันต์ 789 จำกัด และในฐานะผู้จัดงาน “เขาปีบเฟสติวัล” ผมขอกราบขออภัยเป็นอย่างสูงต่อแฟนเพลง ศิลปิน คู่ค้า ผู้สนับสนุน และทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจยกเลิกการจัดงานในครั้งนี้
ผมขอยอมรับผิดและขอชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาว่า เนื่องจากยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทำให้ทางเราไม่สามารถดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายในส่วนของศิลปินได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ จึงเป็นเหตุให้ศิลปินมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกการแสดงในงานนี้
ผมขอยืนยันว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบคืนเงินค่าบัตรให้แก่ลูกค้าทุกท่านอย่างครบถ้วน 100% โดยขณะนี้ผมและทีมงานกำลังเร่งดำเนินการจัดการด้านการเงิน เพื่อให้มีทุนหมุนเวียนสำหรับการคืนเงินแก่ทุกท่านโดยเร็วที่สุด
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยข้อจำกัดในปัจจุบัน ผมจึงขอความเห็นใจจากทุกท่านในการขอเวลา เพื่อดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อการคืนเงิน โดยทางเราจะประกาศขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการคืนเงินที่ชัดเจนให้ทราบภายหลัง ผ่านช่องทางหลักของงาน
นอกจากนี้ ผมขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผม ในฐานะกรรมการบริษัทและผู้จัดงานแต่เพียงผู้เดียว การดำเนินงาน การตัดสินใจ และปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุตรหรือบุคคลในครอบครัวของผมแต่อย่างใด บุคคลในครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือการดำเนินงานของโครงการนี้
จึงใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่าน โปรดอย่านำบุคคลในครอบครัวหรือบุตรของผม ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว เข้ามาได้รับผลกระทบจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นใดๆ ทั้งนี้ ผมพร้อมน้อมรับทุกคำวิจารณ์และพร้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว
ผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มความสามารถ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้