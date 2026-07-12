ถ้าไม่นอนตื่นสายจนไปสมัครเรียนซัมเมอร์ไม่ทันในวันนั้น ก็ไม่มี "เนเน่ รอยัล" ในวันนี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ถ้าไม่นอนตื่นสายจนไปสมัครเรียนซัมเมอร์วิชาที่เป็นวิชาการไม่ทัน ก็คงไม่มี “เนเน่ รอยัล" Nene Royal ในวันนี้ เพราะการสมัครเรียนไม่ทันในวันนี้ทำให้ต้องเลือกเรียนวิชากีต้าร์ ซึ่งเหลือเพียงวิชาเดียวให้เลือก
ยังปังไม่หยุดสำหรับ "เนเน่ รอยัล" (Nene Royal) หรือน้องแพรว สาวน้อยวัย 16 ปี ชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมออดิชันในรายการประกวดความสามารถระดับโลก "America’s Got Talent ซีซั่น 21" ทางสถานีโทรทัศน์ NBC ประเทศสหรัฐอเมริกา และปัจจุบันคลิปการแสดงบนบัญชี TikTok ของรายการมียอดรับชมทะลุ 100 ล้านวิว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตามหลายคนก็ยังให้ความสนใจว่าน้องเนเน่ ก้าวเข้ามาสู่ถนนสายดนตรีได้อย่างไร โดยในในวันเปิดมินิคอนเสิร์ต ที่ตลาดท้ายรถนาคา จ.ภูเก็ต “เนเน่” ได้เปิดใจ ถึงการก้าวเข้ามาเป็นนักดนตรี ว่า เริ่มเรียนกีตาร์ตอนอายุ 7 ขวบ เนื่องจากในช่วงเรียนซัมเมอร์ จะไปสมัครเรียนวิชาที่เป็นวิชาการเช่นคนิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ แต่ปรากฎว่าวิชาเหล่านั้นเพื่อนๆสมัครเต็มทุกวิชาแล้วแต่ไม่มีวิชาเรียนพิเศษอื่นๆให้ “เนเน่” เลือกเรียนแล้วนอกจากวิชาดนตรี
และในส่วนของวิชาดนตรีข้อมีเพียงกีตาร์เท่านั้น ที่ยังสามารถเรียนได้ ซึ่งพ่อบอกว่าที่สมัครเรียนวิชาอื่นไม่ทันเนื่องจากนอนตื่นสายวิชาเรียนพิเศษที่เป็นวิชาการไม่ทัน เพื่อนๆ เลือกเต็มหมดทุกคลาส เหลือแต่วิชาดนตรีที่เป็นกีตาร์ให้เรียนเท่านั้น
ตอนนั้นอายุ 7 ขวบ ไม่รู้จักเลยว่า เครื่องดนตรีที่เป็นกีตาร์นั้นเป็นอย่างไร จึงถามคุณครูว่าต้องเริ่มเรียนอย่างไร คุณครูจึงแนะนำว่าขั้นแรกต้องไปซื้อกีตาร์ก่อน พ่อจึงพาไปหาซื้อกีตาร์ ซึ่งพ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องไปซื้อที่ไหน ไปถามที่ร้านขายเครื่องเขียน ที่บิ๊กชี ว่า กีต้าร์มีขายที่ไหนก็ได้รับคำแนะนำให้ไปซื้อ
จึงได้กีต้าร์ตัวแรกมา เป็นกีต้าร์โปร่ง ราคา 2,000 กว่าบาท หลังได้กีต้าร์มาก็เริ่มหัดเล่นจากคอร์ส ง่ายๆ ก่อน เล่นอยู่ 3 วัน พ่อบอกว่าเล่นได้ไม่บอด พ่อน่าจะเห็นแววในตัวเรา จึงสนับสนุนเต็มที่ หลังจากนั้นก็ซ้อมทุกวัน ซ้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง มาตั้งแต่ 7 ขวบ จนถึงปัจจุบัน จนในที่สุดก็ก้าวเข้ามาจนถึงวันนี้ได้