ตร.วิชิต ร่วม ปพ.บก.สส.ภ.8 บุกทลายคลังเก็บบุหรีเถื่อน รวบ 2 ผู้ต้องหา ยึดของกลางเพียบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สภ.วิชิต ผนึกกำลัง ปพ.บก.สส.ภ.8 บุกทลายคลังเก็บบุหรี่ต่างประเทศเถื่อนนับหมื่นซองคาห้องเช่า ย่าน ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก จ.ภูเก็ต หลังจากมีเบาะแสว่าผู้เช่าห้องพักดังกล่าวมีพฤติการณ์ลักลอบขายบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษี
เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 12 ก.ค.69 พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้งฉ้วน ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8 นำกำลังชุดสืบสวน สภ.วิชิตและชุดสืบสวน ปพ.บก.สส.ภ.8 เข้าตรวจสอบภายในบ้านเช่าย่านหมู่ 3 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ขยายผลต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ก.ค.69 ที่ผ่านมา ตามนโยบายระดมกวาดล้างอาชญากรรมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย หลังจากมีเบาะแสจากพลเมืองดีระบุว่าผู้เช่าห้องพักดังกล่าวมีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษี จึงร่วมกันวางแผนเข้าตรวจสอบ
สืบเนื่องเมื่อเวลา 20.10 น.วันที่ 11 ก.ค.69 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมซุ่มสังเกตการณ์อยู่บริเวณหน้าห้องเช่าดังกล่าว พบชายหญิง 2 คนเดินออกมาจากห้องเช่ามีท่าทางมีพิรุธ ฝ่ายหญิงสะพายกระเป๋าเป้สีดำ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอทำการตรวจสอบ ตรวจค้นภายในกระเป๋าเป้ พบมีการซุกซ่อนบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีหลากยี่ห้อจำนวน 120 ซอง (2,400 มวน) ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ น.ส.โสพิศ อายุ 28 ปี และนายสมนึก อายุ 27 ปี
จากการสอบถามเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง 2 คนยอมรับว่ายังมีบุหรี่เถื่อนซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักเพิ่มเติม โดยยินยอมนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจากการตรวจค้นภายในห้องพักพบบุหรี่ต่างประเทศบรรจุในลังกระดาษอีกจำนวน 10,680 ซอง (213,600 มวน) รวมของกลางบุหรี่ต่างประเทศทั้งหมด 10,800 ซอง (216,000 มวน) เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งสิทธิ์และข้อกล่าวหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองและร่วมกันจำหน่ายสินค้าที่มิได้เสียภาษี (ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560)
และร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งของที่รู้ว่ามิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง (ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560) ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.วิชิต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยในชั้นพนักงานสอบสวน ผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพว่าบุหรี่ทั้งหมดเป็นของตนเอง