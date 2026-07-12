ไม่รอด! ตร.นาทวีตามจับยาบ้าแอบส่งผ่านขนส่งเอกชนเกือบ 2 แสนเม็ด พร้อมรวบผู้ต้องหา 1 ราย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ตำรวจชุดสืบสวน สภ.นาทวี จ.สงขลา ตามจับยาบ้าเกือบ 2 แสนเม็ด โดยนำส่งมาทางพัสดุบริษัทขนส่งเอกชน รวบตัวผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดได้ 1 รายคาหนังคาเขา เร่งขยายผลติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วันนี้ (12 ก.ค.) ตำรวจชุดสืบสวน สภ.นาทวี จ.สงขลา ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.คุณิน ชุ่มจำรัส ผกก.สภ.นาทวี, พ.ต.ท.กัมปนาท ปานสุวรรณ รอง ผกก.สส. และชุดจับกุมที่นำโดย พ.ต.ต.นรา หนูช่วย สว.สส. วางแผนติดตามจับกุมยาบ้าล็อตใหญ่ขณะกำลังขนมากับรถกระบะตู้ทึบขนส่งสินค้าของบริษัทเอกชน ไปส่งให้เครือข่ายค้ายาเสพติด โดยมีการนัดส่งของกันริมถนนในหมู่บ้านสาย บ้านทุ่งแหล-นาหมอศรี พื้นที่หมู่1 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา
เมื่อเป้าหมายที่เป็นคนรับปรากฏตัวออกมายืนรอรับของที่ท้ายรถกระบะ เจ้าหน้าที่จึงเข้าชาร์ตและจับกุมตัวเอาไว้ได้ ทราบชื่อ นายฮาชน แก้วแหย หรือลี อายุ 40 ปี พร้อมของกลางยาบ้าที่บรรจุในกล่องพัสดุ 4 กล่อง จำนวน 193,920 เม็ด และควบคุมตัวไปสอบสวนก็ให้การว่าได้รับการติดต่อจาก “แบนัง” ทางไลน์ให้รับยาบ้าล็อตนี้มาเก็บไว้ และจะนัดหมายส่งมอบของให้กับ “แบนัง” อีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่รับยาบ้าและส่งต่อให้ “แบนัง”
หลังจับกุมได้ควบคุมตัว นายฮาชน สอบสวนและแจ้ง 2 ข้อหา คือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยกระทำเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย และข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย เนื่องจากผลตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกาย และหลังจากนี้จะเร่งสืบสวนขยายผลติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการขนส่งยาบ้าล็อตนี้ต่อไป