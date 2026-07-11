วุ่นแห่แจ้งความคนจัดงาน “เขาปีบเฟสติวัล” หลังงานล่ม ด้าน “เสก โลโซ” โพสต์ยกเลิกได้เงินไม่ครบ

ชุมพร - เสียหายหนักเป็นลูกโซ่ ทีมงานออแกไนเซอร์-ผู้ประสานงาน แฟนแพลง ร้านค้า โร่แจ้งความ คนจัดงาน แจ้งความ “เขาปีบเฟสติวัล” ด้านนักร้องดัง “เสก โลโซ” โพสต์ประกาศยกเลิกงาน คนจ้างจ่ายเงินไม่ครบตามข้อตกลง
จากกรณีที่ เสกโลโซ (SEK LOSO) ได้โฟสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 11 ก.ค.69 69 โดยระบุข้อความว่า “คอนเสิร์ตที่ เขาปีบ ชุมพร วันนี้ ยกเลิกนะครับ เจ้าภาพจ่ายเงินไม่ครบ จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน ขอบคุณครับ” ซึ่งการยกเลิกคอนเสิร์ตดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับหลายฝ่าย ไม่ว่าทีมงานผู้ประสานงานและทีมออแกไนเซอร์ ร้านค้าที่จองล็อคขายสินค้า สปอร์นเซอร์ผู้สนับสนุนงาน และบรรดาแฟนคลับ “เสกโลโซ” ที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปแล้วจำนวนมาก ต่างตกใจการประกาศยกเลิกงานคอนเสิร์ตอย่างกะทันหัน ได้พากันทยอยเดินทางเข้าแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ สพ.ทุ่งตะโก เป็นหลักฐาน
หลังทราบเรื่อง ผู้สื่อข่าว จึงได้เดินทางไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ซึ่งก็พบว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นริมถนนใกล้กับตลาดเขาปีบ ตำบลทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร มีการทำป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้างาน ซึ่งอยู่ริมถนนห่างจากสายสี่แยกเขาปีบเข้ามาสายเขาทะลุ เพียง 700 เมตร โดยป้ายดังกล่าว ระบุชื่องาน KHAOPIP2 MUSIC FESTIVAL ระบุวันจัดงานวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 และป้ายยังระบุนักร้อง นักดนตรีถึง 5 วง ประกอบด้วย LITTLE ANGLE / NAP THE NAP / SEK LOSO / JOEY PHUWASIT และ MEYOU
พร้อมยังใส่ข้อความ การเดินทางครั้งใหม่ของเสียงดนตรีที่ประตูภาคใต้ นอกจานี้ยังระบุราคาค่าบัตรธรรมดาราคา 990 บาท/คน VIP ราคา 8,000 บาท/4คน และ VVIP ราคาบัตร 12,000 บาท/4คน
ขณะเดียวกันภายในบริเวณที่ใช้เป็นที่จัดงานคอนเสิร์ต พบเจ้าหน้าที่ไม่ว่าทีมขยายเครือข่ายการให้บริการสัญญาณมือถือ 2 ค่าย เจ้าหน้าที่ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่ง เจ้าหน้าที่เวที แสงเสียง รวมไปถึงร้านค้า กำลังระดมช่วยกันรื้อเวที เก็บอุปกรณ์ กันอยู่ ทุกคนบอกเพียงว่าถูกเทงาน และตัวแทนของแต่ละฝ่ายก็ได้เดินทางไปแจ้งความ ที่ สภ.ทุ่งตะโก กันก่อนแล้ว
ต่อมาผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปยัง สภ.ทุ่งตะโก พบมีคนเกือบ 100 คน ต่างทยอยกันมารอแจ้งความมีทั้งผู้ประสานงานการจัดงาน ทีมประชาสัมพันธ์ พ่อค้าแม่ค้า และแฟนคลับที่จองซื้อบัตรจ่ายเงินแล้ว
โดยตัวแทนผู้ประสานงานหญิงรายหนึ่ง เปิดเผยว่า สาเหตุที่มีการประกาศยกเลิกงานในครั้งนี้ เนื่องจาก “ผู้จัดงานไม่ชำระค่าตัวศิลปินตามจำนวนที่ตกลงกันไว้” ทำให้ทางฝ่ายศิลปินจำเป็นต้องขอยกเลิกงานเนื่องจากเป็นการผิดสัญญา ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นลูกโซ่ต่อทีมงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบเวที เครื่องเสียง ร้านค้า และผู้ประกอบการต่างๆ ที่เตรียมมาออกงาน จนไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้
“ ยอมรับว่าเสียหายหนักมาก โดยเฉพาะในเรื่องของ ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในการทำงาน ส่วนสาเหตุที่ต้องเดินทางมาแจ้งความในครั้งนี้ เพราะตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาของผู้จัดงาน เนื่องจากพวกตนทำอาชีพนี้โดยตรง และไม่อยากนำอนาคตในการทำงานมาเสี่ยงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้” ผู้ประสานงานกล่าว
ด้าน น.ส.บารมีเกศ เหมทานนท์ พร้อมแฟนหนุ่ม อินฟลูฯ ซึ่งถูกผู้จัดงานเบี้ยวเงิน เปิดเผยว่า ตนรับหน้าที่โปรโมทและประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรทุ่งตะโก หลังถูกผู้จัดงานเบี้ยวจ่ายค่าจ้าง ค่าน้ำมัน และค่าที่พัก โดยมีการตกลงค่าจ้างโปรโมททางเพจเป็นระยะเวลา 1 เดือน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท และมีค่าจ้างลงพื้นที่ช่วยงานหน้างานอีกจำนวน 15,000 บาท โดยข้อตกลงดังกล่าวไม่รวมค่าน้ำมันและค่าที่พัก ทางผู้จัดงานแจ้งว่าจะรับผิดชอบให้ทั้งหมด ซึ่งก็ยังไม่มีการชำระเงินคืนให้แม้แต่บาทเดียว” อินฟลูทีมงานประชาสัมพันธ์กล่าว
ด้าน นายพิศิษฐ์ รัตนะ อาชีพค้าขายเปิดเผยว่า ตนเองและกลุ่มแม่ค้ามีอาชีพเดินสายขายสินค้าตามงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ทั้งเชียงราย เชียงใหม่ และเพิ่งกลับมาจากสงขลา โดยสินค้าที่นำมาขายในงานนี้เป็นประเภทเก้าอี้แคมป์ปิ้งและเต็นท์พับ ตนเสียค่าเช่าล็อคในงานนี้อยู่ที่ ราคาล็อคละ 5,000 บาท ซึ่งภายในงานมีพ่อค้าแม่ค้าหลงเชื่อมาจับจองพื้นที่ประมาณ 50-60 ร้านค้า รวมมูลค่าเฉพาะค่าเช่าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนบาท โดยบางงานหากเป็นทำเลที่ดีราคาก็อาจจะสูงกว่านี้ แต่เงินทั้งหมดในครั้งนี้พวกตนได้ โอนตรงให้กับเจ้าของเพจผู้จัดงานเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกกว่า 3,500 บาท ค่าที่พักโรงแรม 800 บาท รวมถึงค่ากินอยู่ต่าง ๆ รวมแล้วต้องควักเนื้อจ่ายไปไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่าบาท โดยที่ยังไม่ได้เริ่มขายของเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
ขณะที่ นางสาวรุจิรา สุขเอมโอษฐ และ นางสาวสุภาพร สิงห์สกล แฟนคลับ ได้นำหลักฐานการจ่ายเงินซื้อบัตร มาแจ้งความ พร้อมเปิดเผยว่า พวกตนตั้งใจซื้อบัตรเพื่อเข้ามาชมการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ โดยเฉพาะศิลปินชื่อดังอย่าง "เสก โลโซ" รวมถึงวงอื่น ๆ ซึ่งปีที่แล้วพวกตนก็เคยมาชมงานนี้แล้วรู้สึกประทับใจ ปีนี้จึงตั้งใจจะมาสนุกเป็นรอบที่สอง โดยได้ตัดสินใจซื้อบัตรล่วงหน้ารวมทั้งหมด 7 ใบ ในราคาใบละ 790 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,530 บาท วิธีการซื้อบัตรเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีปลายทาง ทว่าช่วงก่อนวันงาน กลับมีกระแสข่าวว่าทาง "เสก โลโซ" ปฏิเสธที่จะมาขึ้นเล่นคอนเสิร์ต
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานการโอนเงินและเอกสารการพูดคุยสั่งซื้อบัตรคอนเสิร์ตทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเตรียมประสานเรียกตัวแทนของ บจก. สุขอนันต์ 789 ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีรับเงิน มาสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ด้านศิลปินวง “Little Angls s ซึ่งเป็นวงศิลปินเด็กหญิง 4 คน ที่ได้รับการว่าจ้างมาเป็นวงนักร้องประกบ เดินทางมาจากจังหวัดตาก-ชุมพร เป็นเวลา 18 ชั่วโมง ผู้จัดงานเท ไม่ได้ทั้งเงินค่าจ้าง จะต้องเสียค่าน้ำมันรถ ค่าที่พักเอง ได้โพสต์ตัดพ้อถึงผู้จัดงาน และต่อมา "เจ้กอล์ฟ" นักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อแก้ภาพลักษณ์ของจังหวัด
โดย น.ส.ศศิวิมล หรือ “เจ้กอล์ฟ” ลิ้มอุดมพร เจ้าของปาป่า 2000 เปิดเผยว่า ตนเองได้รับทราบเรื่องราวนี้ผ่านการโพสต์ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดีย จึงให้ความช่วยเหลือวงศิลปินเด็กที่ต้องเดินทางมาไกลแล้วถูกผู้จัดเทงาน ซึ่งทางเรามีเวลาเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ในการแสดงคืนนี้ ขณะเดียวกันก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากชาวชุมพร ที่ต่างช่วยกันโพสต์เฟซบุ๊กสนับสนุน รวมถึงมีผู้โทรศัพท์และส่งข้อความเข้ามาทางไลน์จนแน่นร้านเนื่องจากทราบว่าทางเรามีพื้นที่รองรับศิลปินนักร้องที่ถูกเทงาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ผู้จัดงานรายนี้ ขณะนี้ได้ปิดโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อไปได้ แต่โฟสต์ข้อความในเพจ “ KHAOPIP2 MUSIC FESTIVAL” ระบุว่า “ ประกาศยกเลิกงาน เขาปีป มิวสิค เฟสติวัล ปี 2 เนื่องจากเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น ทางผู้จัดจึงจำเป็นต้องขอยกเลิกการจัดงานในปีนี้ สำหรับรายละเอียดการคืนเงินค่าบัตรและคำชี้แขงเพิ่มเติม จะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด ทางเราต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ “ โดยข้อความดังกล่าวถูกโฟสต์เมื่อเวลา 16.30 น.ของวันนี้ หลังจากนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆอีกเลย.