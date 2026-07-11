ด่านศุลกากรตากใบตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้า 339 ชิ้น มูลค่ากว่า 60,000 บาท

กรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรตากใบ ร่วมกับร้อยป้องกันชายแดนที่ 7 บก.ควบคุมสุริโยทัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอตากใบ เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ สังกัด ส.รน.4 กก.7 บก.รน. และเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาสร่วมกันออกลาดตระเวนพื้นที่แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางด่านศุลกากร ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ผลการตรวจสอบพบ บุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 339 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 บุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งจำนวน 120 ชิ้น มูลค่ากว่า 20,000 บาท
วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 บุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งจำนวน 219 ชิ้น มูลค่ากว่า 40,000 บาท
เป็นความผิดฐานลักลอบ เพื่อหลีกเลี่ยงอากรและข้อห้ามหรือข้อจำกัด แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และเป็นของต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557
ทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติภารกิจร่วมกันหลังจากนี้จะยังคงดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยๆ เพื่อเป็นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในภาพรวมต่อไป