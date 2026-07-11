คาดสูงถึง 5 พันราย! “บ่าวพี หาดใหญ่” ตั้งโต๊ะเก็บตกอุทธรณ์น้ำท่วมเตรียมส่งเรื่องให้ผู้ว่าฯสงขลา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “บ่าวพี หาดใหญ่” ลุยหน้าหอนาฬิกา เปิดโต๊ะเก็บตกอุทธรณ์น้ำท่วมวันแรก หลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดลงทะเบียนไปแล้วในรอบแรก 7 วัน คาดเมื่อรวมกับที่ส่งมาทางไปรษณีย์ยอดจะสูงถึง 5 พันราย เตรียมชงผู้ว่าฯ สงขลา-รัฐบาล
วันนี้ (11 ก.ค.) เวลา 12.00 น. นายพีรวุฒิ วิชัยดิษฐกีรติกานต์ หรือ "บ่าวพี หาดใหญ่" อดีตปลัดอำเภอและอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ภายใต้สโลแกน "คนรุ่นใหม่อาสา มาแลเมือง" พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตลาดพลาซ่า หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ เพื่อพบปะประชาชนและติดตามความคืบหน้าการเปิดจุดรับคำร้องอุทธรณ์และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นการเปิดรับลงทะเบียนรอบเก็บตกในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 กรกฎาคมนี้เป็น 2 วันสุดท้าย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดรับคำร้องรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา
นายพีรวุฒิ เปิดเผยว่า จากการเปิดรับคำร้องใน 7 แรก มีประชาชนเข้ามายื่นเรื่องสูงถึง 3,123 เรื่อง ส่วนวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของรอบเก็บตก ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยง มีประชาชนเดินทางมายื่นคำร้องเพิ่มเติมแล้วเกือบ 500 ราย คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการในวันพรุ่งนี้ รวมกับเอกสารที่ประชาชนส่งมาทางไปรษณีย์ ยอดรวมทั้งหมดน่าจะพุ่งสูงถึงเกือบ 5,000 รายอย่างแน่นอน
“หลังจากนี้ผมและทีมงานจะเร่งทำเอกสารและรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อจำแนกประเภทว่า มีการยื่นอุทธรณ์ในกรณีไหนและพื้นที่ใดบ้าง โดยขั้นแรกสุดจะนำข้อมูลทั้งหมดนี้ส่งต่อให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และส่งต่อไปยังรัฐบาล เพื่อขอให้จัดสรรงบประมาณลงมาช่วยเหลือ หรืออย่างน้อยที่สุด คือการเปิดโต๊ะรับอุทธรณ์อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรับฟังเสียงของประชาชนจริงๆ ว่า การประเมินที่ผ่านมาถูกต้องและสมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะมีชาวบ้านเดือดร้อนและยังตกหล่นอยู่อีกจำนวนมาก บางรายยื่นเรื่องไปแล้วมีชื่ออยู่แต่เงินไม่เข้า หรือบางรายยื่นไปแล้วแต่ชื่อหายไปเลยก็มี”
นายพีรวุฒิ กล่าวว่า ปัญหาที่พบบ่อยในขณะนี้คือ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ ยกตัวอย่างเช่น เคสของคุณลุงรายหนึ่งที่เดินทางมาในวันนี้ แกได้รับเงินเยียวยากรณีน้ำท่วม 9,000 บาทไปแล้ว แต่ในวันแรกที่ไปยื่นเรื่อง ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ว่า เงินก้อนนี้รวมค่าซ่อมแซมบ้านด้วยหรือไม่ ซึ่งได้รับคำตอบว่ารวมกัน ทำให้แกไม่ได้ยื่นเรื่องซ่อมบ้านแยกต่างหาก วันนี้จึงต้องเดินทางมาลงทะเบียนในกรณีตกหล่นเงินซ่อมบ้าน ซึ่งปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้สูงอายุ หัวหน้าครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ที่ต้องอพยพในช่วงน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก
เปิด 2 ปัญหาหลัก ประเมินไม่เป็นธรรม-ยอดตกหล่นพุ่ง
จากการเก็บข้อมูลของทีมงานพบว่า ปัญหาของผู้ร้องเรียนสามารถจำแนกออกเป็น 2 อันดับหลักๆ คือ 1.เรื่องการประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง ประชาชนมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น บางรายได้เงินเยียวยา 7,000 - 9,000 บาท ซึ่งถือว่าน้อยอยู่แล้ว แต่เมื่อไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันที่น้ำท่วมสูงเท่ากัน แต่กลับได้รับเงินเยียวยาสูงถึง 40,000 - 50,000 บาท ทำให้มองว่าเกณฑ์การประเมินของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้อง
2.กรณีตกหล่นไม่ได้เลย มีผู้เสียหายที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆ เลยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และรอบปริมณฑล เช่น ตำบลคอหงส์ คลองแห ควนลัง และเทศบาลเมืองบ้านพรุ
บ้านทุกหลังที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้และรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ยังคงมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ โดยขอให้ผู้ยื่นคำร้องตรวจสอบสิทธิ์และชื่อผู้ยื่นไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน โดยสามารถเดินทางมายื่นเรื่องได้ที่หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ จนถึงวันพรุ่งนี้ (12 ก.ค.) ตั้งแต่ 09.00น.-17.00น. เป็นวันสุดท้าย