มท.2 นำทีมลุยตรวจโรงแรมเถื่อนป่าตอง พบไม่มีใบอนุญาต-ก่อสร้างไม่มีใบอนุญาต สั่งตรวจเพิ่มอีก 360 บริษัทนอมินีต่างชาติ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – มท.2 นำทีมปกครอง ลุยป่าตอง ตรวจสอบโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาต 2 แห่ง พร้อมสั่งผู้ว่าฯ ตรวจสอบเพิ่ม 361บริษัทเข้าข่ายนอมินีต่างชาติ ย้ำชัดต่างชาติทุกรายต้องเคารพกฎหมายไทย
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (11 ก.ค.2569) นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนว่าเปิดไม่มีใบอนุญาต โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร้อยตำรวจเอก เขตรัฐ ชาญศิลป์ นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
นายพลพีร์ เปิดเผยว่า จากการเข้าตรวจสอบโรงแรม 2 แห่ง พบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด จึงสั่งการให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบ พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตอง หลังได้รับเบาะแสว่าอาจถูกใช้เป็นที่พักอาศัยของชาวต่างชาติและดำเนินกิจกรรมบางอย่าง ภายในอาคารพบร้านอาหารและพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยเบื้องต้นพบว่าผู้ใช้สถานที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดได้ เนื่องจากผู้รับผิดชอบอาคารไม่อยู่ในสถานที่ จึงมอบหมายให้จังหวัดและอำเภอเข้าตรวจสอบเอกสารการก่อสร้าง การใช้ประโยชน์อาคาร และผู้ถือครองกิจการอย่างละเอียดอีกครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากการสังเกตพบว่าลักษณะการใช้พื้นที่ดังกล่าวแตกต่างจากสถานที่ประกอบศาสนกิจทั่วไป เนื่องจากมีการปิดกั้นทางเข้าออกอย่างมิดชิด และจำกัดการเข้าถึงของบุคคลภายนอก จึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
“การดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งตรวจสอบกิจกรรมทางศาสนา แต่เป็นการตรวจสอบให้ทุกกิจการดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายไทยอย่างถูกต้อง” นายพลพีร์ กล่าว
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมเข้าตรวจสอบโรงแรมอีกแห่งที่ได้รับข้อมูลว่าอาจมีการถือครองกิจการผ่านนอมินี โดยได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุนต่างชาติ
นายพลพีร์ ระบุว่า ปัจจุบันพบบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายลักษณะนอมินีแล้วกว่า 361 บริษัท และจะขยายผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดระเบียบการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
พร้อมย้ำว่า กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบธุรกิจต่างชาติและป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย โดยเปิดรับข้อมูลจากประชาชนและทุกภาคส่วน หากพบการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้นอมินี หรือการก่อสร้างที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
“ผู้ที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว