ระดมกำลังกว่า 50 นาย ปูพรหมค้นหาพระธุดงค์อีกหนึ่งรูปที่ยังสูญหายกลางป่า หลังแพแตกในคลองตุย อุทยานแก่งกรุง

สุราษฎร์ธานี – อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงระดมกำลังทุกฝ่าย กว่า 50 นาย ปูพรหมออกค้นหา ทั้งทางบก ทางน้ำ และใช้โดรน ค้นหาพระธุดงค์ที่ยังสูญหายในป่าอีกหนึ่งรูป หลังแพแตกในคลองตุย อุทยานแกร่งกรุง
จากกรณีชาวบ้านในพื้นที่บ้านนครบางจำ เขตอุทยานแก่งกรุง อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากพระสงฆ์ ว่า มีพระสูญหายไปในกระแสน้ำคลองตุย เขตอุทยานแก่งกรุง จำนวน 9 รูป บาดเจ็บ 3 รูป เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุ พระต้องเดินเท้าหลายชั่วโมงออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน พร้อมกู้ภัย กำลังระดมกำลังเข้าพื้นที่ช่วยเหลือ สามารถนำพระออกป่าได้แล้ว จำนวน 8 รูป ที่สำนักสงฆ์นครบางจำ โดยพระบางรูปได้รับบาดเจ็บ และทั้งหมดอยู่ในอาการอ่อนเพลีย เจ้าหน้าที่กำลังนำรถโฟว์วิลเข้าไปรับและนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนพระอีก 4 รูป ยังหาตัวไม่พบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับกำลังในการค้นหาอย่างเต็มที่ จากการสอบถามในเบื้องต้น ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ คณะพระสงฆ์มาจากหลายวัด มารวมตัวกันที่วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ตำบลท่างิ้ว จ.นครศรีธรรมราช แล้วชวนกันออกมาเดินธุดงค์ไปตามพื้นที่ต่างๆ จำนวน 12 รูป
เดินเท้าธุดงค์เลาะริมลำธาร จากพื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง มายังพื้นที่ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 69 โดยมีการต่อแพไม้ไผ่นำสิ่งของบรรทุกในแพล่องมาตามลำน้ำคลองตุย ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เกิดเหตุแพแตก ทำให้พระในคณะได้รับบาดเจ็บ จึงเเยกกันเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก 3 คน มีพระ 1 รูปลอยคอเกาะขอนไม้มากลางคลองตุย พระสงฆ์จำนวน 2 รูป เดินเท้ามาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน และกลุ่ม 2 มีจำนวน 5 รูปเดินช้าเพราะอ่อนเพลียจากการเสียเลือดเพราะทากกัดและพระไม่ได้ฉันท์อาหารมา 2 วัน จึงมาพักปักหลักอยู่ที่สำนักสงฆ์นครบางจำ และ กลุ่ม 3 จำนวน 4 รูป มีพระบาดเจ็บจึงปักหลักกลางกรดรอความช่วยเหลืออยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ และมีพระนาคิน นาคจันทร์ จำนวน 1 รูปได้เดินธุดงค์แยกไปองค์เดียว
เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาได้เดินเท้าไปพบพระกลุ่มสุดท้ายที่ปักกรดอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุจำนวน 3 รูปแล้ว และนำตัวส่งโรงพยาบาลวิภาวดีตรวจเช็คร่างกายและทำการรักษา ส่วนพระนาคิน ยังไม่พบตัว
สรุปการค้นหาวันแรก พบพระสงฆ์ทั้งหมดจำนวน 11 รูป หลังจากเข้าตรวจเชคร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้จัดให้พักจำวัดที่สำนักสงฆ์พุทธวิภาวดี ที่อยู่ใกล้กับตัวอำเภอวิภาวดี เพื่อรอฟังข่าวพระสงฆ์ที่ยังไม่พบตัว
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (11 ก.ค.69) เจ้าหน้าที่อุทยานแก่งกรุง ได้ระดมเจ้าหน้าที่กำลังผสมกว่า 50 นาย ปูพรมค้นหา พระนาคิน ที่ยังพลัดหลงอยู่ในป่าต่อไป
ด้าน นายวัชวัธน์ ศรีเพชรพูล นายอำเภอวิภาวดี นายกิตติศักดิ ชูแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ได้ประชุมวางแผนปูพรมค้นหา โดยจัดชุดค้นหาแบ่งเป็น 6 ชุด โดยทำการค้นหาทางน้ำ ทางบก และทางอากาส โดยใช้โดรน ภาคพื้นดิน จากบ้านนครบางจำไปหาจุดเกิดเหตุบ้านบ่อน้ำร้อน และล่องเรือจากตัวอุทยานขึ้นไปด้านบน และเชื่อว่าพระนาคิน ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากพระนาคินเป็นพระสายป่า ส่วนอุปสรรการค้นหาจะเป็นช้างป่าที่มีจำนวนมากในพื้นที่