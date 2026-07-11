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คึกคัก! ประมูลทะเบียนเลขสวยหมวด “ขท ภูเก็ต 301 เลขหมาย คาดทำรายได้เข้า กปถ. ไม่ต่ำกว่า 30 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ขนส่งภูเก็ตเปิดประมูลทะเบียนเลขสวยหมวด “ขท ภูเก็ต” (ขุมทรัพย์เศรษฐี มั่งมีเงินทอง) 301 เลขหมาย คนภูเก็ตออกมาประมูลคึกคัก คาดทำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ไม่ต่ำกว่า 30 ล้าน


เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (11 กรกฎาคม 2569 ) นายชีพ น้อมเศียร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 23 หมวดอักษร "ขท" ภูเก็ต (ขุมทรัพย์
เศรษฐี มั่งมีเงินทอง) ของจังหวัดภูเก็ต โดยมี ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประมูล เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้


การเปิดประมูลทะเบียนเลขสวย อักษร ขท.จัดให้มีขึ้นสองวัน ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค.นี้ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ซึ่งบรรยากาศ (วันแรก) มีการเปิดประมูลทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนชาวภูเก็ตที่สนใจป้ายทะเบียนเลขสวยมาประมูลและสู้ราคากันอย่างคึกคัก แม้ว่าโดยภาพรวมแล้วการสู้ราคาในปีนี้อาจจะไม่สูงเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งการประมูลในช่วงเริ่มต้นของวันนี้ ราคาที่ได้อาจจะต่ำกว่าการประมูลในครั้งที่ผ่านมาบ้าง แต่ความต้องการป้ายทะเบียนเลขสวยในภูเก็ตก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง


นายชีพ น้อมเศียร รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกทำการประมูลเป็นการทั่วไป เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยนำเงินรายได้จากการประมูล ทั้งหมดเข้า "กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน" เพื่อนำไปใช้ในประเทศ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป ในอนาคตได้อย่างมหาศาล


ดังนั้น การประมูลหมายเลขทะเบียนรถจะทำให้ท่านภาคภูมิใจ นอกจากจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยแล้ว ยังได้มีโอกาสช่วยประเทศชาติ เพื่อนมนุษย์โดยการทำบุญ รวมทั้งได้ครอบครองเลขสวยที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นภาพกราฟิกสีสันสวยงาม มีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายของจังหวัดภูเก็ต คือ แหลมพรหมเทพ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ซึ่งป้ายดังกล่าวจะสร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็น และอยากมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดภูเก็ตด้วย 

จึงขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมประมูลป้ายหมายเลขทะเบียนสวยทุกคนที่ได้มาร่วมทำบุญกับจังหวัดภูเก็ตโดยรายได้จะนำไปรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซื้ออุปกรณ์มอบให้แก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน

นายชีพ กล่าวในตอนท้ายว่า ปีนี้คาดว่าการประมูลทะเบียนเลขสวยของภูเก็ต น่าจะทำรายได้ไม่ต่ำกว่าปีที่แล้ว ที่สามารถประมูลได้ 30 ล้านบาท


ด้าน นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดประมูลหมายเลขทะเบียบรถมาแล้ว จำนวน 22 ครั้ง มียอดเงินรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสิ้น 446,244,978 บาท การจัดการประมูลในครั้งนี้ เป็นการประมูลรูปแบบใหม่ New Normal กระทำโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาโดยการเคาะไม้และประมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 


สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตจังหวัดภูเก็ด และจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนผู้สนใจ ได้ทราบอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ ส่งผลให้มีผู้แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประมูลลงทะเบียนล่วงหน้าไว้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ค เป็นจำนวน 223 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น2,275,000 บาท และขณะนี้มีผู้สนใจมาลงทะเบียนเพิ่มเติม ณ บริเวณจัดการประมูล แห่งนี้อย่างต่อเนื่องด้วย การประมูลหมายเลขทะเบียนรถในครั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน

คึกคัก! ประมูลทะเบียนเลขสวยหมวด “ขท ภูเก็ต 301 เลขหมาย คาดทำรายได้เข้า กปถ. ไม่ต่ำกว่า 30 ล้าน
คึกคัก! ประมูลทะเบียนเลขสวยหมวด “ขท ภูเก็ต 301 เลขหมาย คาดทำรายได้เข้า กปถ. ไม่ต่ำกว่า 30 ล้าน
คึกคัก! ประมูลทะเบียนเลขสวยหมวด “ขท ภูเก็ต 301 เลขหมาย คาดทำรายได้เข้า กปถ. ไม่ต่ำกว่า 30 ล้าน
คึกคัก! ประมูลทะเบียนเลขสวยหมวด “ขท ภูเก็ต 301 เลขหมาย คาดทำรายได้เข้า กปถ. ไม่ต่ำกว่า 30 ล้าน
คึกคัก! ประมูลทะเบียนเลขสวยหมวด “ขท ภูเก็ต 301 เลขหมาย คาดทำรายได้เข้า กปถ. ไม่ต่ำกว่า 30 ล้าน
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