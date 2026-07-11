เศร้า! พบซากพะยูน เพศเมีย ถูกคลื่นซัดเกยชายหาดเกาะคอเขา จ.พังงา เร่งชันสูตรหาสาเหตุการตาย

พังงา – พบซากพะยูน เพศเมีย โตเต็มวัย ถูกคลื่นซัดเกยชายทะเลหาดคอเขา จ.พังงา สภาพซากไม่มีบาดแผล เจ้าหน้าที่เร่งชันสูตรหาสาเหตุการตาย
วันนี้ ( 10 ก.ค.69) นายกฤษชนะ นิสสะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ลงพื้นที่ตรวจสอบซากพะยูนเกยตื้น ตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ว่า พบซากพะยูนเกยตื้นบริเวณชายหาดเกาะคอเขา เจ้าหน้าที่จึงร่วมกับกำนันตำบลเกาะคอเขา ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดบ้านนอกนา หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
พบซากพะยูน 1 ตัว เป็นเพศเมีย โตเต็มวัย สภาพซากสด ไม่พบบาดแผลภายนอกร่างกาย วัดความยาวได้ 270 ซม. จากนั้นเจ้าหน้าทีจึงทำการขนย้ายซากนำไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เพื่อดำเนินการต่อไป