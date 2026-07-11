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เศร้า! พบซากพะยูน เพศเมีย ถูกคลื่นซัดเกยชายหาดเกาะคอเขา จ.พังงา เร่งชันสูตรหาสาเหตุการตาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา – พบซากพะยูน เพศเมีย โตเต็มวัย ถูกคลื่นซัดเกยชายทะเลหาดคอเขา จ.พังงา สภาพซากไม่มีบาดแผล เจ้าหน้าที่เร่งชันสูตรหาสาเหตุการตาย


วันนี้ ( 10 ก.ค.69) นายกฤษชนะ นิสสะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ลงพื้นที่ตรวจสอบซากพะยูนเกยตื้น ตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ว่า พบซากพะยูนเกยตื้นบริเวณชายหาดเกาะคอเขา เจ้าหน้าที่จึงร่วมกับกำนันตำบลเกาะคอเขา ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดบ้านนอกนา หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


พบซากพะยูน 1 ตัว เป็นเพศเมีย โตเต็มวัย สภาพซากสด ไม่พบบาดแผลภายนอกร่างกาย วัดความยาวได้ 270 ซม. จากนั้นเจ้าหน้าทีจึงทำการขนย้ายซากนำไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เพื่อดำเนินการต่อไป





เศร้า! พบซากพะยูน เพศเมีย ถูกคลื่นซัดเกยชายหาดเกาะคอเขา จ.พังงา เร่งชันสูตรหาสาเหตุการตาย
เศร้า! พบซากพะยูน เพศเมีย ถูกคลื่นซัดเกยชายหาดเกาะคอเขา จ.พังงา เร่งชันสูตรหาสาเหตุการตาย
เศร้า! พบซากพะยูน เพศเมีย ถูกคลื่นซัดเกยชายหาดเกาะคอเขา จ.พังงา เร่งชันสูตรหาสาเหตุการตาย
เศร้า! พบซากพะยูน เพศเมีย ถูกคลื่นซัดเกยชายหาดเกาะคอเขา จ.พังงา เร่งชันสูตรหาสาเหตุการตาย
เศร้า! พบซากพะยูน เพศเมีย ถูกคลื่นซัดเกยชายหาดเกาะคอเขา จ.พังงา เร่งชันสูตรหาสาเหตุการตาย