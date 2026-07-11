มท.2 ลั่น ฟันไม่เลี้ยงโรงแรม-สถานบันเทิง เถื่อน จับปิดทันที ชมทีมบริหารภูเก็ตชุดใหม่ เดินหน้าออกใบอนุญาตโรงแรม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มท.2 ลั่นฟันโรงแรมและสถานบันเทิงเถื่อน จับปิดเท่านั้น สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ทำธุรกิจถูกต้อง ชมผู้ว่า - รองผู้ว่า มารับตำแหน่งไม่นาน แต่ออกใบอนุญาตได้แล้ว 85 แห่ง สูงกว่าผลงาน 2 ปีก่อนหน้านี้ ที่ออกได้เพียง 40 แห่ง
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน และปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต ว่า การแก้ไขปัญหาการออกใบอนุญาตโรงแรมและสถานประกอบการมีความคืบหน้าอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ก่อนผู้บริหารจังหวัดชุดใหม่เข้ารับตำแหน่ง มีคำขออนุญาตค้างอยู่ประมาณ 600 เรื่อง แบ่งเป็นสถานประกอบการประเภท 8 ห้อง ประมาณ 300 เรื่อง และคำขอใบอนุญาตโรงแรมประเภท 1-4 ตามพระราชบัญญัติโรงแรมอีกกว่า 300 เรื่อง โดยล่าสุดสามารถอนุมัติใบอนุญาตได้แล้วประมาณ 85 เรื่อง เหลือรอการพิจารณาอีกกว่า 200 เรื่อง
นายพลพีร์ กล่าวว่า ผลงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและข้าราชการช่วยให้การทำงานเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม เพราะผู้ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่มีความตั้งใจเร่งแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย “เมื่อย้อนดูข้อมูลช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าออกใบอนุญาตได้เพียงกว่า 40 ใบ แต่ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ ชุดใหม่เข้ามาเพียง 3 สัปดาห์ ก็สามารถอนุมัติได้เกือบ 100 ใบแล้ว จึงได้มอบนโยบายให้เร่งรัดการพิจารณาให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำธุรกิจอย่างถูกต้องได้รับใบอนุญาตโดยเร็ว”
สำหรับมาตรการจัดการโรงแรมและสถานประกอบการที่ลักลอบเปิดกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต นายพลพีร์ ยืนยันว่า จะใช้มาตรการเดียวเท่านั้น คือ การลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการสั่งปิดทุกแห่งที่ฝ่าฝืนกฎหมาย “เชื่อว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการทำธุรกิจให้ถูกต้องและเสียภาษี แต่หากใครยังเลือกอยู่ในโซนสีเทาหรือโซนสีดำ ผมจะอำนวยความสะดวกตามไปปิดให้เอง เพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย” พร้อมระบุว่า มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงแรม แต่จะครอบคลุมถึงสถานประกอบการและสถานบันเทิงทุกแห่งที่เปิดดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
ส่วนการเปิด “คลินิกให้คำปรึกษา” สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องนั้น นายพลพีร์ กล่าวว่า คลินิกดังกล่าวจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใบอนุญาต เอกสารที่จำเป็น และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ประกอบการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ การเปิดคลินิกยังทำให้ภาครัฐได้รับทราบปัญหาที่ผู้ประกอบการเผชิญ โดยเฉพาะข้อจำกัดด้านโครงสร้างอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมือง และการกำหนดโซนนิ่ง ซึ่งหลายกรณีเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาต
นายพลพีร์ กล่าวว่า ได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้ว เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว ทั้งการทบทวนผังเมืองและการกำหนดโซนนิ่งให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยในเร็วๆ นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเชิญผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน ก่อนรวบรวมข้อเสนอส่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการต่อไป