ตำรวจตามรวบหนุ่มวัย 18 คาอู่ใน อ.หาดใหญ่หลังพ่อฝ่ายหญิงแจ้งจับพรากผู้เยาว์อายุ 13 ปี

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หนุ่ม อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช วัย 18 ปี แอบได้เสียกับแฟนสาวอายุ 13 ปี เรื่องแดง ครอบครัวฝ่ายหญิงให้ไปสู่ขอ เรียกสินสอด 5 แสนบาท อ้างไม่มีปัญญาหาเงิน เผ่นหนีมาทำงานที่หาดใหญ่ พ่อฝ่ายหญิงแจ้งความฐานพรากผู้เยาว์ ตำรวจกองปราบตามรวบได้คาอู่
วานนี้ (10 ก.ค.) ตำรวจสอบสวนกลาง หรือ CIB โดยกำลังของตำรวจกองปราบปราม กองกำกับการ 6 ชุดปฏิบัติการ 2 (สงขลา) นำโดย พ.ต.ท.ธนาคาร อุชณรัศมี สว.กก.6 บก.ป., ร.ต.อ.พัทธดนย์ พูลพิพัฒน์ รอง สว.กก.6 บก.ป. ลงพื้นที่จับกุมนายอภิชัย ไชยขัน อายุ 18 ปี ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ขณะมาทำงานเป็นช่างอยู่ในอู่ซ่อมรถ ถนนสายบางแฟบ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ จ351/2569 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2569 ความผิดฐาน “ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม กระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง"
ตอนที่ไปจับ นายอภิชัยก็ยังงงๆ ว่าตำรวจมาจับด้วยสาเหตุอะไร ไปทำผิดอะไรมา เมื่อชุดจับกุมบอกว่า พ่อของเด็กหญิงอายุ 13 ปี แจ้งความว่าไปมีอะไรกับลูกสาวแล้วไม่ยอมรับผิดชอบ จึงได้เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดี
เมื่อรู้ว่าเหตุการณ์เป็นมายังไงก็ยอมรับสารภาพและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังว่า เมื่อราว 3 เดือนก่อน อยู่บ้านที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ได้ชอบพอและคบหากับเด็กสาวคนหนึ่งอายุ 13 ปี และได้เสียมีอะไรกัน และเรื่องแดงขึ้นมา ครอบครัวของฝ่ายหญิงก็ให้ไปสู่ขอให้ถูกต้องตามประเพณี โดยเรียกสินสอด 5 แสนบาท
แต่ว่าตนไม่มีปัญญาหาเงินไปสู่ขอ ด้านครอบครัวฝ่ายหญิงก็ไม่ให้ติดต่อกับลูกสาว จากนั้นก็มาทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถที่ อ.หาดใหญ่ และก็ไม่ได้ติดต่อกับฝ่ายหญิงอีกเลย ครอบครัวฝ่ายหญิงก็เงียบ คิดว่า เรื่องจบไปแล้ว ไม่รู้ว่าถูกพ่อฝ่ายหญิงเข้าแจ้งความดำเนินคดี
หลังถูกจับกุมตำรวจกองปราบก็คุมตัวนายอภิชัยกลับไปดำเนินคดีที่ สภ.ชะอวดตามที่ถูกแจ้งความไว้เพื่อดำเนินคดี