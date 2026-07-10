“มท.2” ยันถอนเอกสารสิทธิ์ในภูเก็ตแล้วกว่า 7 พันล้าน ลุยสอบเพิ่มอีก 6 พันล้าน จ่อรื้อรุกบางเทาภายใน 30 วัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “พลพีร์ ” ยันทุกคดีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ครบ มูลค่าความเสียหาย 7 พันล้าน เร่งสอบโฉนดต้องสงสัยอีกคาดเสร็จใน 60 วัน มูลค่า 6 พันล้าน เดินหน้ารื้อสิ่งปลูกสร้างรุกหาดบางเทาภายใน 30 วัน
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ชี้แจงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัยว่า เหตุใดกรมที่ดินยังไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว โดยยืนยันว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากทุกคดีที่ศาลมีคำพิพากษาสิ้นสุด กรมที่ดินได้ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
นายพลพีร์ กล่าวต่อว่า จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า กรมที่ดินได้เพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามคำพิพากษาของศาลแล้ว จำนวน 3 คดี ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30 ไร่ มูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเพิกถอนเพิ่มเติมตามคำสั่งอีก 11 คำสั่ง รวม 16 ฉบับ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 300 ไร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบันมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 7,000 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน กรมที่ดินยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา 61 อีกจำนวน 15 คำสั่ง โดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบและมีความถูกต้องทางกฎหมาย ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยคดีในส่วนนี้มีมูลค่าความเสียหายเกือบ 6,000 ล้านบาท
“เมื่อรวมทั้งส่วนที่เพิกถอนไปแล้วและส่วนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จะมีมูลค่ารวมประมาณ 12,000 ล้านบาท สะท้อนว่ากรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาแต่อย่างใด” นายพลพีร์กล่าว
มท.2 ยังเปิดเผยว่า ได้สั่งการเพิ่มเติมให้กรมที่ดินเร่งตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย สถานบริการ และโรงแรมในพื้นที่ที่มีข้อสงสัย โดยเฉพาะกรณีที่มีโรงแรมตั้งอยู่ติดกับพื้นที่ป่าไม้หรือที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อพิสูจน์ที่มาของโฉนดและความชอบด้วยกฎหมายของเอกสารสิทธิ์ รวมถึงตรวจสอบกรณีที่มีการขยายพื้นที่ใช้ประโยชน์เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม
ส่วนการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณหาดบางเทา ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ผู้บุกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีคำสั่ง หากไม่ดำเนินการ เจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนเองตามขั้นตอนของกฎหมาย
นอกจากนี้ พื้นที่ที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ ได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาดำเนินคดีหรือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นายพลพีร์ย้ำว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินและกรมการปกครอง ได้เร่งขับเคลื่อนทุกมาตรการอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวภูเก็ตว่าการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม