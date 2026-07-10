“สรรเพชญ” ลุยสำรวจคลองอู่ตะเภา-หาดใหญ่ สั่งเร่งขุดลอกเปิดทางน้ำ พร้อมรับมือหน้ามรสุม

“สรรเพชญ” ลุยสำรวจคลองอู่ตะเภา-หาดใหญ่ สั่งเร่งขุดลอกเปิดทางน้ำ เตรียมใช้งบ 6 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ พร้อมรับมือหน้ามรสุม
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและตรวจราชการบริเวณคลองอู่ตะเภา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารกรมเจ้าท่า ประกอบด้วย นายอารีฟ สารอเอ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 นายภาณุ ภาศักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา 4 และนายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 (สงขลา) ร่วมให้ข้อมูลและรายงานความคืบหน้า
นายสรรเพชญ ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดการขุดลอกคลองอู่ตะเภาในช่วงตั้งแต่วัดคูเต่าไปจนถึงปากคลองอู่ตะเภา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางน้ำ โดยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการด้วยงบดำเนินงานของหน่วยงาน วงเงิน 6 ล้านบาท สามารถขุดลอกตะกอนได้ประมาณ 70,000 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมและเร่งผลักดันโครงการขุดลอกตามงบประมาณประจำปี 2570 ให้เป็นไปตามแผน โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ความโปร่งใส และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การพัฒนาคลองอู่ตะเภาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งในด้านการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย การคมนาคมทางน้ำ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดสองฝั่งคลอง รวมถึงการพัฒนาเมืองท่าสงขลาในระยะยาว