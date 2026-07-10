ป.ป.ช.ตรังบูรณาการหน่วยงานเร่งแก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน

ตรัง - ป.ป.ช.ตรังบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.การขนส่งทางบก และ พรบ.จราจรทางบก แก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน โดยเฉพาะรถโดยสาร และรถบรรทุก
วันนี้ (10 ก.ค.) นายบัณฑิต คณะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง แขวงทางหลวงตรัง แขวงทางหลวงชนบทตรัง สถานีตำรวจภูธรรัษฎา สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด สถานีตรวจสอบน้ำหนักรัษฎา (ขาออก) สถานีตรวจสอบน้ำหนักตรัง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง และเครือข่ายตรังต้านโกง
ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และติดตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน โดยเฉพาะรถโดยสาร และรถบรรทุก ซึ่งปัจจุบันนับเป็นปัญหาใหญ่ในภาพรวมของประเทศ
โดยมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1.การบรรทุกสิ่งของตกหล่น (ไม่คลุมผ้าใบ) 2.การเดินรถในช่องทางขวา 3.การดัดแปลงสภาพรถและส่วนควบโดยผิดกฎหมาย และ 4.การบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สำหรับประชาชนที่พบเห็นปัญหาดังกล่าว สามารถร้องเรียนมาได้ที่ ป.ป.ช. สายด่วน 1205 หรือ โทร.(075) 212-101