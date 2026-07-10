เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนอมินีบนเกาะสมุย-พะงัน 5 จุด พบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า 100 บริษัท

สุราษฎร์ธานี – รมต.ยุติธรรม ผนึกกำลัง DSI และหน่วยเกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินคนต่างด้าว บนเกาะสมุย - เกาะพะงัน 5 จุด พบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า 100 บริษัท
วันนี้ ( 10 ก.ค.69) พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำโดย พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท. ชาญชัย ลิขิตคันทะสร ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง พร้อมคณะ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรภาค 8 สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด และสถานีตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหมายค้นในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
การปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการตรวจสอบ 34 บริษัท จากการสืบสวนพบว่า มีบริษัทหลายแห่งมีพฤติการณ์จดทะเบียนจัดตั้งโดยอาจใช้บุคคลสัญชาติไทย เป็นผู้ถือหุ้นแทน หรือนอมินี เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เบื้องต้น กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการตรวจค้นรวมทั้งสิ้น 5 เป้าหมาย ดังนี้
1.กลุ่มบริษัท J เป็นคดีพิเศษที่ 93/2569 บริษัทดังกล่าวมีพฤติการณ์ใช้คนไทยเป็นนอมินี ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยพัฒนาโครงการวิลล่าหรูบนพื้นที่กว่า 14,000 ตารางเมตร ในตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขายให้ชาวต่างชาติ จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า โครงการดังกล่าวมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ โดยระบุว่ามีบริษัทสัญชาติจีนเป็นผู้พัฒนาโครงการและปรากฏบทบาทของกรรมการและผู้บริหารสัญชาติจีนในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันสถานที่ตั้งของโครงการยังเป็นที่ตั้งของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอีกไม่น้อยกว่า 5 บริษัท
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะเครือข่ายครบวงจร ทั้งด้านการบริหารจัดการโครงการ การรับเหมาก่อสร้าง การถือครองและการพัฒนาที่ดิน การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ การตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า บริษัทต้องสงสัยมีการถือครองที่ดินในพื้นที่ตำบลบ่อผุด รวม 15 แปลง เนื้อที่รวม 97 ไร่ 3 งาน 88.4 ตารางวา คิดเป็นมูลค่าที่ดินประมาณ 1,567.54 ล้านบาท เบื้องต้นประเมินมูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท และคาดว่ามูลค่าที่แท้จริงอาจสูงกว่าหลายพันล้านบาท
นอกจากนี้ ยังพบว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวม ตามงบการเงินกว่า 1,692 ล้านบาท และข้อมูลทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีธนาคารกว่า 1,987 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการรับโอนเงินจากต่างประเทศ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในเครือ จำนวน 6 บริษัท พบว่ามีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นกว่า 2,024 ล้านบาท จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ผลการตรวจค้นพบเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการถือหุ้น การถือครองที่ดิน บัญชี สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ แบบจำลองโครงการรวมถึงข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทกำลังก่อสร้างขึ้นใหม่บริเวณเขาเชิงมน ใกล้สนามบินนานาชาติสมุย และธุรกรรมการเงินจำนวนมาก โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการอำพรางโครงสร้างถือครองผ่านนิติบุคคลหลายชั้น
2.สำนักงานกฎหมาย P จากการสอบสวนกรณีนิติบุคคลแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคดีพิเศษที่ 94/2569 ซึ่งมีคนไทยและนิติบุคคลไทยเป็นผู้ถือหุ้น และมีคนต่างด้าวสัญชาติจีนเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ประกอบกิจการตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง และมีการถือครองที่ดินบนเขาพระในตำบลบ่อผุด จำนวน 5 แปลง มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมกว่า 300 ล้านบาท จากการสืบสวนพบว่าผู้ถือหุ้นคนไทยและนิติบุคคลไทยเป็นคนกลุ่มเดียวกันและเชื่อว่าเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE) โดยมีสำนักงานกฎหมาย P เข้าไปเกี่ยวข้อง จึงทำการสืบสวนขยายผลพบว่าสำนักงานกฎหมาย P มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลกว่า 150 บริษัท โดยการใช้ชื่อตนเองหรือชื่อของบุคคลใกล้ชิดเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใน นิติบุคคลต่าง ๆ แทนบุคคลต่างด้าว หรือใช้ชื่อตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไทยเพื่อถือหุ้นแทนคนต่างด้าว ซึ่งในจำนวนนี้มีนิติบุคคล จำนวนกว่า 101 บริษัท ถือครองอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นคิดเป็นมูลค่าตามราคาขณะซื้อขายกว่า 795 ล้านบาท
และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเชื่อได้ว่าแหล่งเงินทุนที่แท้จริงเป็นของคนต่างด้าว นอกจากนี้ สำนักงานกฎหมาย P ยังใช้ที่ตั้งของตนเองจดแจ้งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล จำนวนกว่า 103 บริษัท อีกด้วย พฤติการณ์ดังกล่าวของสำนักงานกฎหมาย P จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อให้คนต่างด้าวหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนการประกอบธุรกิจที่ถูกห้ามตามกฎหมาย ผลการตรวจค้น พบพยานหลักฐานประกอบด้วยสำเนาโฉนดที่ดินซึ่งปรากฏชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการ โดยมีเจ้าของสำนักงานกฎหมาย P และบุคคลใกล้ชิดเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 จำนวนมาก รวมถึงเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดินใบเสร็จค่าบริการ และเอกสารที่แสดงว่ามีการประกอบธุรกิจประเภทการค้าที่ดิน อันเป็นธุรกิจที่ต้องห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบกิจการ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 94/2569 จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นพยานหลักฐานและจะได้สอบสวนขยายผลต่อไป
3. บริษัท B สืบเนื่องจากการตรวจสอบบริษัทของชาวอิสราเอลที่มีลักษณะเข้าข่ายการใช้ "นอมินี" ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า ณ สถานที่ตั้งเดียวกันยังมีบริษัทในเครืออีกไม่น้อยกว่า 5 บริษัท ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน โดยหนึ่งในบริษัทดังกล่าวเปิดดำเนินการเป็นสถานที่พักพร้อมโฆษณาเป็นศูนย์บำบัด ศูนย์โยคะเพื่อสุขภาพ และสถานบำบัดรักษาบนเกาะพะงัน ในการประกอบธุรกิจมีสินทรัพย์รวมเกินกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งอำเภอพะงันได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 หรือไม่
4. บริษัท N ประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวมีกรรมการสัญชาติไทยและมีผู้ถือหุ้นทั้งสัญชาติไทยและอิสราเอล ทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท มีการถือครองที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน ทรัพย์สินรวมกว่า 2,000 กว่าล้านบาท พนักงานสอบสวน คดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย เพื่อพิจารณาว่าเป็นการร่วมลงทุนที่แท้จริง หรือเป็นการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวอันเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายหรือไม่
5.บริษัท L ประกอบกิจการสร้างที่พักอาศัยและให้เช่าที่พักอาศัย ซึ่งมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นและมีคนต่างด้าวสัญชาติอิสราเอลเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการ มีสินทรัพย์รวมกว่า 330 ล้านบาท และพบว่าบริษัทดังกล่าวมีการถือครองที่ดิน จำนวน 3 แปลง มีมูลค่าขณะซื้อขายกว่า 11 ล้านบาท และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งของบริษัทดังกล่าวพบว่ามีการใช้ที่ตั้งเดียวกันนี้จดแจ้งเป็นสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคล อีก 6 บริษัท ซึ่งมี คนไทยและคนต่างด้าวสัญชาติอิสราเอลกลุ่มเดียวกันเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการ และหนึ่งในนิติบุคคลนี้มีการถือครองที่ดินอีก 8 แปลง มีมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ซึ่งภายในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นรีสอร์ทและเชื่อว่า เปิดให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจากการเข้าตรวจร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อพิสูจน์ทราบที่สถานประกอบกิจการและการประกอบธุรกิจที่แท้จริงของบริษัท L จำกัด
พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลคดีในปัจจุบันได้สรุปให้ทราบว่ามีคดีที่กรมสอบสวนคดีรับเป็นคดีพิเศษแล้ว และมีกี่เรื่องที่รับเรื่องของการสืบสวนที่รับเป็นคดีพิเศษ และรับเป็นเรื่องสอบสวนถือว่ามีหลักฐานพอสมควร ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการวบรวมพยานหลักฐานก็ต้องเรียนว่าอาจจะมีเพิ่มเติมอีกที่จะต้องลงมาในพื้นที่ของเกาะสมุย และเกาะพงัน คงต้องให้มีพยานหลักฐานที่พอเพียง ถึงจะรับเรื่องได้เพิ่มเติม กรมสอบสวนคดีพิเศษรับนโยบาย นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องนี้เราก็จะรับเรื่องที่มีมูลค่า ทุนทรัพย์จำนวนที่สูง แยกกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนนี้เป็นความเสียหายที่สูงเกิน 300 ล้านบาทขึ้นไปจะรับเป็นกรณีพิเศษ