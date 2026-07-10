มท. 2 เผยแจ้งความ นอมินี แล้ว 40 บริษัท ส่งเรื่องให้ BOI ตรวจสอบ 280 แห่งมีเพียง 8 บริษัทที่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุนเงินกู้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มท. 2 ลงภูเก็ตตามความคืบหน้าตรวจสอบ นอมินีถือครองที่ดิน ระบุพบเกือบ 400 บริษัท ดำเนินคดีแล้ว 40 บริษัท ส่งเรื่องให้ BOI ตรวจสอบ 280 บริษัท มีเพียง 8 แห่งที่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุนเงินกู้ เตรียมแจ้งความเพิ่ม
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เลขานุการรัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ซึ่งประกอบด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม การบุกรุกพื้นที่สาธารณะและชายหาด ประเด็นการเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินในเขตอุทยานแห่ชาติสิรินาถ การถือครองและประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าว การใช้แรงงานและประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ปัญหาเรื่องยาเสพติด และอื่น ที่ ห้องประชุมศาเจ้าฟ้า ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม
ว่า สำหรับความคืบหน้าของจังหวัดภูเก็ต หลังจากมีการมอบหมายให้ดำเนินการแก้ปัญหาไปได้ดีมาก โดยในส่วนของบริษัทนอมินี ที่ประกอบธุรกิจฝ่าฟืนกฎหมาย ซึ่งกรมที่ดินร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบ ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งแรกมีการตรวจพบจำนวน 317 บริษัท
แต่หลังจากนั้นมีการตรวจเพิ่มจนถึงขณะนี้พบแล้ว 360 - 370 บริษัท และมีการบังคับจำหน่ายหรือดำเนินคดีไปแล้วประมาณ 40 คดี ส่วนบริษัทที่เหลือนั้น กำหลังอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่ามองว่าเป็นการดำเนินการล่าช้า แต่การตรวจสอบจะต้องมีความรอบคอบ ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ส่งเรื่องไปตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ด้วย
เนื่องจากเกรงว่าชาวต่างชาติบางส่วนอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนหรือการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 280 กว่าบริษัท ปรากฏว่ามีเพียง 8 บริษัทเท่านั้นที่อยู่ในเกณฑ์ขอสนับสนุนเงินกู้จาก BOI ในส่วนที่เหลือเราจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมที่ดินในการไปแจ้งความดำเนินคดี ก่อนจะส่งเรื่องกลับมาเพื่อบังคับจำหน่ายตามขั้นตอนต่อไป