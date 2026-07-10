เร่งค้นหาพระธุดงค์ 4 รูป สูญหายจากเหตุแพไม้ไผ่แตก ส่วนอีก 8 ราย ช่วยได้แล้ว

สุราษฎร์ธานี - เร่งค้นหาพระธุดงค์ 4 รูป สูญหายจากเหตุแพไม้ไผ่แตก ขณะล่องจากพื้นที่ติดต่อจ.ระนอง เข้าสู่พื้นที่บ้านนครบางจำ เขตอุทยานแก่งกรุง อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
เมื่อช่วงหัวรุ่ง วันที่ 10 ก.ค. ชาวบ้านในพื้นที่ บ้านนครบางจำ เขตอุทยานแก่งกรุง อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากพระสงฆ์ ว่ามีพระสูญหายไปในกระแสน้ำคลองตุย เขตอุทยานแก่งกรุง จำนวน 9 รูป บาดเจ็บ 3 รูป หลังเกิดเหตุ พระต้องเดินเท้าหลายชั่วโมงออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน อย่างไรก็ตามหลังรับแจ้ง ทางเจ้าหน้าที่อุทยาน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านพร้อมกู้ภัย กำลังระดมกำลังเข้าพื้นที่ช่วยเหลือ
โดยในช่วงเที่ยววันเดียวกัน เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ผู้นำชุมชน กู้ภัย สามารถนำพระออกป่าได้แล้ว จำนวน 8 รูป โดยพบครั้งแรก 3 รูป เวลา 11.30 น. พบเพิ่มอีก 5 รูป ที่สำนักสงฆ์นครบางจำ โดยพระบางรูปได้รับบาดเจ็บ และทั้งหมดอยู่ในอาการอ่อนเพลีย เจ้าหน้าที่กำลังนำรถโฟว์วิลเข้าไปรับและนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนพระอีก 4 รูป ยังหาตัวไม่พบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับกำลังในการค้นหาอย่างเต็มที่ จากการสอบถามในเบื้องต้น ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ คณะพระสงฆ์มาจากหลายวัด มารวมตัวกันที่วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ตำบลท่างิ้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วชวนกันออกมาเดินธุดงค์ไปตามพื้นที่ต่างๆ จำนวน 12 รูป โดยออกเดินทางมาเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งการเดินทางไปตามเนินเขา และล่องแพลงมาทางตอนเหนือของบ้านนครบางจำ เขตอุทยานแก่งกรุง อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี และขณะที่กำลังล่องแพ แพเกิดแตก พระสงฆ์ที่อยู่บนแพตกลงน้ำ และกระจายออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อขึ้นฝั่ง ซึ่งตลอดทั้ง 4 วันที่แพแตกไม่ได้ฉันอะไรเลย โชคดีวันนี้พบกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จึงได้ขอความช่วยเหลือดังกล่าว