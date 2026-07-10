นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจพนังกั้นน้ำคลอง ร.1 ขอ ปชช.มั่นใจเตรียมแผนซ่อมและรับมือไว้พร้อมแล้ว

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสภาพความเสียหายของพนังกั้นน้ำคลอง ร.1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอประชาชนมั่นใจกรมชลประทานได้เตรียมแผนซ่อมแซมไว้แล้ว พร้อมมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงปลายปีนี้
วันนี้ (10 ก.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเปิดใช้ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซียได้เดินทางต่อมายังประตูคลองระบายน้ำแห่งที่ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อติดตามสภาพความเสียหายของพนังกั้นน้ำและพื้นที่ริมคลองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา พร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางป้องกันน้ำท่วมก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุม
ระหว่างการลงพื้นที่ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพื้นที่หาดใหญ่ไม่ได้รับงบประมาณป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากไม่มี สส.พรรคภูมิใจไทย นายอนุทินตอบทันทีว่า “คิดแต่เรื่องการเมือง นี่มันหน้าที่ของส่วนราชการ เป็นส่วนของรัฐบาล ไม่มีพรรคไหนทั้งนั้น มีแต่ประชาชน” พร้อมย้ำว่าการจัดสรรงบประมาณและการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลประชาชนทุกพื้นที่ ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมือง
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.เขต 9 จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมติดตามคณะนายกรัฐมนตรี พร้อมสะท้อนปัญหาพื้นที่ปลายน้ำ โดยขอให้รัฐบาลไม่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะเขตเมืองหาดใหญ่ แต่ให้ความสำคัญกับพื้นที่บางกล่ำและพื้นที่รับน้ำก่อนลงสู่ทะเลสาบสงขลาด้วย เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ปลายน้ำได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน
ขณะที่ นายกรัฐมนตรีระบุว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจเพราะกรมชลประทานได้เตรียมแผนซ่อมแซมไว้แล้ว ขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบ ควบคู่กับมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงปลายปีนี้ แม้ไม่สามารถควบคุมปริมาณฝนหรือเอาชนะธรรมชาติได้ แต่จะเร่งอุดจุดเสี่ยง เตรียมศูนย์อพยพ บุคลากร เครื่องมือ และทรัพยากรให้พร้อมรับมือ
ในส่วนของงบประมาณ รัฐบาลพร้อมใช้งบกลางเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดสงขลาอย่างเต็มที่ โดยย้ำว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อป้องกันความเสียหายให้ได้มากที่สุด พร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ จึงได้รับความสำคัญในการผลักดันทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจ