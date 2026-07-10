สนธิกำลังรวบแก๊งเก็บดอกเบี้ยโหดรายวัน ขู่ลูกหนี้จนต้องเผ่นหนีทั้งครอบครัว

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตร.ร่วมกับฝ่ายปกครองวางแผนรวบแก๊งเก็บดอกโหดรายวันขณะขับรถกระบะมา 3 คน พบโพยลูกหนี้ทั้งสงขลาและพัทลุงเก็บได้วันละอย่างต่ำ 20,000 – 40,000 บาท หลังลูกหนี้ร้องเรียนถูกข่มขู่ตั้งแต่บ่ายยันค่ำต้องเผ่นหนีทั้งครอบครัว เตรียมเร่งสอบสวนไปยังนายทุน
วันนี้ (10 ก.ค.) นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอระโนด, นายสุรพงค์ สุวรรณเจริญ ปลัดอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.ระโนด ที่ 10 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามบ่อ สนธิกำลังกันวางแผนจับกุมแก๊งเก็บดอกเบี้ยโหดรายวันที่มีมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามและประจานลูกหนี้ที่ไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลา และยังมีการพาอาวุธปืนตามที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนมา ขณะลงพื้นที่ตระเวนเก็บดอกเบี้ยรายวันในพื้นที่หมู่ 3 ต.วัดสน อ.ระโนด หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้แฝงตัวลงพื้นที่เฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวมาหลายวัน
โดยสามารถจับกุมแก๊งทวงหนี้นอกระบบได้ 3 ราย ขณะกำลังตระเวนเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้ พร้อมกับยึดของกลางเงินสดแบงก์ร้อยและแบงก์ 20 บาท จำนวนหนึ่ง บัญชีลูกหนี้ 3 แผ่น แบ่งเป็น 3 สาย ทั้งสายเดินเก็บในพื้นที่ จ.พัทลุง และ จ.สงขลา ซึ่งบัญชีแต่ละสายจะมีลูกค้าทั้งหมด 88 คน ดอกเบี้ยแต่ละคนที่ต้องจ่ายรายวัน ตั้งแต่ 100 บาท 150 บาท 200 บาท และสูงสุด 400 บาทต่อวัน
โดยยอดรวมแต่ละสายเก็บได้อย่างต่ำวันละ 26,950 - 36,550 บาท และที่หัวกระดาษจะมีรายละเอียดทั้งยอดที่เก็บได้ เบิกทุน ยอดรวม จ่ายลูกค้าและเหลือยอด และสายไหนใครเก็บจ่ายค่าน้ำมันเท่าไหร่ เช่น บัญชีวันที่ 8 ก.ค. สายพัทลุง 2 เก็บได้ 36,550 เบิกทุน 10,000 รวม 46,550 จ่ายลูกค้า 15,900 เหลือยอดเงิน 29,450 บาท เฉลี่ยจะเรียกเก็บดอกเบี้ยร้อย 35 ต่อเดือน หรือแล้วแต่ว่าจะตกลงจ่ายกันวันละเท่าไหร่ หรือเป็นงวด ๆ เช่น กู้มา 10,000 บาท กำหนด 20 วัน ต้องจ่ายดอกเบี้ย 2,000 บาท
หลังจับกุมตำรวจได้ควบคุมตัวแก๊งเก็บเงินกู้ดอกเบี้ยโหดรายวันทั้ง 3 คน ส่ง สภ.ระโนด ดำเนินคดีในข้อหาเก็บดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และจะสอบสวนขยายผลเพื่อสาวถึงนายทุนปล่อยเงินกู้ที่อยู่เบื้องหลังต่อไป แต่เบื้องต้นปฏิเสธว่าไม่ได้บังคับข่มขู่หรือทำร้ายลูกหนี้และไม่ใช่แกงค์ที่พกปืนหรือเก็บดอกตอนกลางคืนแต่อย่างใด