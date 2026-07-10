สุดเนียน! แอบซ่อนยาในกอกล้วย ตร.บุกจับเอเยนต์ค้ายาบ้าคาบ้านพัก

นครศรีธรรมราช – ตำรวจบุกเข้าจับกุมเอเยนต์ค้ายาเสพติดคาบ้านพักในท้องที่หมู่ 10 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ตรวจพบแอบซุกซ่อนยาบ้าไว้ในกอกล้วยจำนวน 233 เม็ด เจ้าตัวรับสารภาพก่อนคุมตัวดำเนินคดี
วันนี้ (10 ก.ค.) พ.ต.ท.ชูยศ จินดานคร รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.ลานสกา, พ.ต.ท.ทินกร แก้วสาร สารวัตรสืบสวน, ร.ต.อ.ฐานันดร แก้วสาร รองสารวัตรสืบสวน พร้อมตำรวจชุดสืบสวนในปกครอง สืบสวนพบว่า นายศราวุธ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี หรือที่รู้จักในชื่อ “บอม กำโลน” ขาใหญ่ผู้มีพฤติการเสพยาเสพติดและลักลอบค้ารายสำคัญในย่านตำบลกำโลน ได้นำยาบ้าจำนวนหนึ่งมาเก็บไว้ในบ้านไม่มีเลขที่ ในท้องที่หมู่ 10 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านของ นายศราวุธ
เมื่อมีการยืนยันข้อมูลการสืบสวนแน่ชัดตำรวจ ได้ใช้อำนาจเจ้าพนักงาน ปปส. เข้าตรวจสอบที่บ้านของ นายศราวุธ พร้อมทั้งคุมตัว และพบว่า นายศราวุธ ได้นำยาบ้าไปซุกอยู่อยู่ในกอกล้วยข้างบ้านอย่างแนบเนียน และรับว่าเป็นยาบ้าของตัวเอง เมื่อทำการตรวจนับพบว่ามียาบ้าเหลือรวม 233 เม็ด จากก่อนหน้านี้ได้ขายออกไปจำนวนหนึ่งแล้ว
หลังจากนั้นได้แจ้งการถูกจับและข้อกล่าวหาว่า จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย และอยู่ระหว่างตรวจสอบการเสพ ก่อนคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลานสกา ดำเนินคดี