จ.ตรัง ผนึกกำลัง ททท.-เทศบาลเมืองกันตัง-เอกชน เตรียมจัดใหญ่ “ฉ่ำ FEST กันตรัง” กระตุ้นท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 24-26 ก.ค.นี้

จ.ตรังผนึกกำลัง ททท.-เทศบาลเมืองกันตัง-เอกชน เตรียมจัดงานใหญ่ “ฉ่ำ FEST กันตรัง” ภายใต้โครงการเสน่ห์ไทย Feel All The Feelings @TRANG ชู Soft Power กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 24-26 ก.ค.นี้ ริมท่าน้ำกันตัง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ที่ศาลเจ้าเก่งจิวโหย่กวน(ศาลเจ้าแม่ทับทิม) อำเภอกันตัง จังหวัดตรังนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “ฉ่ำ FEST กันตรัง” ภายใต้โครงการเสน่ห์ไทย Feel All The Feelings @TRANG โดยมีนางสาวอิงอร คงชู ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตรังนายปุณณภพ ภาษีทวีเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง นายสมศักดิ์ เสือบุญทอง นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง และนายจตุพงษ์ คงด้วง รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ร่วมแถลงถึงความพร้อมในการจัดงาน
สำหรับการจัดงาน “ฉ่ำ FEST กันตรัง” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2569 ที่บริเวณริมแม่น้ำกันตังอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ยกระดับสู่การท่องเที่ยวในรูปแบบ Creative Tourism ที่ผสมผสานรากฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
ภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการท้องถิ่น ทั้งอาหาร คาเฟ่ งานคราฟต์ ดนตรี และการแสดงพื้นถิ่นของภาคใต้ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สร้างความรู้สึกให้กับนักท่องเที่ยวทุกวัย เพื่อผลักดันให้กิจกรรมนี้เป็นหมุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่
ในการนี้ นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแถลงข่าว ต่างเน้นย้ำถึงความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ การสนับสนุนการจัดงาน และกิจกรรมเสริมสร้างการท่องเที่ยวในภาคส่วนของเอกชน เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอำเภอกันตังและจังหวัดตรังตลอดระยะเวลาการจัดงาน