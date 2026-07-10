รวบ 7 ต่างด้าว ทำงาน- เปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต คาตลาดในพื้นที่ป่าตอง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจ สภ.ป่าตอง สนธิกำลังลงพื้นที่กวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายบริเวณตลาดสดในพื้นที่ 7 รายลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต และประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ.กรกฤช ขันธ์เครือ ผู้กำกับการ สภ.ป่าตอง พ.ต.ท.สุชาติ ชุมภูแสง รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.ป่าตอง นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายบริเวณตลาดสด ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาได้ 7 ราย โดยส่วนใหญ่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาต ขณะที่บางรายถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 รวมถึงไม่แจ้งการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่แจ้งข้อมูลนายจ้างหรือสถานที่ทำงานตามที่กฎหมายกำหนด
จากการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A05s สีเงิน จำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ Oppo สีน้ำเงิน จำนวน 1 เครื่อง และแผ่น QR Code PromptPay ที่ใช้รับโอนเงิน จำนวน 1 แผ่น ไว้เป็นพยานหลักฐาน
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป