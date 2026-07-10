เสียหายกว่า 10 ล้านบาท! ไฟไหม้โรงรมยาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช - เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงรมยางใน อ.ช้างกลางกลางดึก เสียหายหนัก ต้นเพลิงเกิดในห้องรมยางก่อนลามไป 5 ห้อง ดับเพลิงเร่งคุมเพลิงกว่า 4 ชั่วโมงยันเช้าวอดกว่า 10 ล้านบาท
วันนี้ (10 ก.ค.) เวลาประมาณ 03.00 น. นายบัญญัติ ปะนะรัตน์ นายอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ได้เร่งแจ้งสนธิกำลังรถดับเพลิงจากหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดมเข้าควบคุมเพลิงไหม้อย่างรุนแรงในโรงงานยางแผ่นรมควันชื่อว่า “โรงรมทวีทรัพย์” หมู่ 4 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง
ในที่เกิดเหตุพบว่าเพลิงได้โหมไหม้อย่างรุนแรงในห้องรมยางรวม 5 ห้อง และลุกลามไปยังพื้นที่อื่น พนักงานของโรงรมและเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายยางแผ่นรมควันออกมาได้จำนวนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงและควบคุมแนวเพลิงต่อเนื่องจนฟ้าสางรวมกว่า 4 ชั่วโมง แต่ยังคงมีกลุ่มควันระอุ
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลได้ความว่า ตั้งแต่เมื่อวานนี้ คนงานได้ลำเลียงยางพาราแผ่นดิบจำนวนมากเข้าสู่ห้องรมควันในโรงรมและจุดไฟในเตาตามกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงจนกระทั่งช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ได้เกิดไฟลุกลามเข้าห้องรมที่มียางอยู่จำนวนมากทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
ส่วนความเสียหายของยางแผ่นและสิ่งปลุกสร้างขณะนี้คาดว่าสูงกว่า 10 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันยางแผ่นดิบมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 83-85 บาท ส่วนยางแผ่นรมควันชั้น 3 มีราคาทะลุกิโลกรัมละ 90 บาทไปแล้ว