ผู้ผลิตผ้าบาติกแฮนด์เมดเมืองตรังใช้ AI ช่วยออกแบบชุด ยอดสั่งซื้อทั่วโลกจนผลิตไม่ทัน

ตรัง - ผู้ผลิตผ้าบาติกแฮนด์เมดเมืองตรังแบรนด์ “Phaya Batik” ต่อยอดใช้ AI ออกแบบตัดชุด ลวดลาย สี และตัดเย็บ ทำให้ลูกค้าทั้งชาวไทย-ต่างชาติสนใจสั่งซื้อสินค้าจนผลิตไม่ทัน เพราะช่วยตอบโจทก์ต่อความต้องการได้เป็นอย่างดี
ที่วังเทพทาโร ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายไสว เรืองดุก ผู้ผลิตงานหัตถศิลป์บาติกเขียนมือ (Hand-painted Batik) ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Phaya Batik” กำลังเร่งมือทำงาน เพื่อทดสอบความลงตัวในการใช้สีเพ้นท์ลงบนลวดลายผ้า ซึ่งเป็นลายผสมผสานระหว่าง “ลายขอสมเด็จฯ-เจ้าฟ้าฯ” และ “ผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็นลายผ้าพระราชทาน กับลายผ้าไทยพื้นเมืองดอกศรีตรัง ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง ซึ่งเกิดจากแนวคิดของตัวเอง จากคอลเลคชัน “มนตรา ศรีตรัง” ทำให้ได้ผ้าบาติกที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ภูมิปัญญา นอกจากนั้น ยังมีการนำลวดลาย “พะยูน” สัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตรัง มาดีไซน์ให้มีลวดลายพลิ้วไหวบนผืนผ้าจนเกิดความสวยงาม
นายไสว เรืองดุก เจ้าของผลงานผ้าบาติกแฮนด์เมดหนึ่งเดียวในจังหวัดตรัง บอกว่า ลายผ้าพระราชทานที่ได้รับมา เป็นลายผ้าพระราชทานประจำปี 2569 แต่เป็นลายผ้าสำหรับทอมือ แต่สามารถนำมาใช้สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานผ้าบาติดของตนเองด้วย ซึ่งกำลังเตรียมส่งเข้าร่วมประกวดลายผ้าพระราชทานประจำปีนี้ โดยในผืนผ้าเดียวกันจะมีลายผ้าพระราชทาน 2 ประเภทคือ ลายผ้าขอสมเด็จฯ-เจ้าฟ้าฯ และลายผ้าบุปผาบรมราชินีนาถ กับลายผ้าดอกศรีตรัง ลายผ้าท้องถิ่นที่สื่อถึงเสน่ห์ของปักษ์ใต้
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ตัวเองได้ผลิตผ้าบาติกลายกล้วยไม้แคทรียา ที่ผ่านกระบวนการคิดพัฒนาเทคนิคการเพ้นท์ โดยใช้ปลายนิ้วในการเกลี่ยสี รวมทั้งลายผ้าดอกศรีตรัง และลายผ้าพะยูน ที่สามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ แต่มีคำถามจากลูกค้าว่า ชิ้นงานผ้าบาติกของตนเองสวยงามมาก อยากซื้อนำไปตัดสวมใส่ แต่ไม่รู้จะนำไปตัดเป็นชุดอะไรดี ดังนั้น ล่าสุดจึงตนได้นำ AI มาใช้ในการออกแบบ ทั้งการออกแบบตัดชุด ลวดลาย สี และการตัดเย็บ ทำให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตัดสินใจในการซื้อชิ้นงานได้ง่ายขึ้น และเป็นจำนวนมาก จนตัวเองผลิตไม่ทัน
อย่างเช่นผ้าบาติก ลวดลายปลาการ์ตูน (Clownfish) ภายใต้แนวคิด Ocean's Embrace “อ้อมกอดมหาสมุทร” ที่ใช้ AI ออกแบบให้ตัวปลามีสีส้มสดใส แหวกว่ายอย่างเริงร่า อยู่ท่ามกลางความพลิ้วไหวของ “ดอกไม้ทะเล” สะท้อนความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน ผ่านการผสมผสานงานฝีมือดั้งเดิม เข้ากับแฟชั่นรีสอร์ทแวร์ (Resort Wear) ที่ทันสมัยและหรูหราอย่างลงตัว ทำให้สามารถเปลี่ยนผ้าบาติกพื้นเมือง สู่แฟชั่นชั้นสูงร่วมสมัย สอดแทรกอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไทยประยุกต์ ที่ยกระดับชุดไทยดุสิต ชุดไทยป้าย และผ้าสไบ ให้ดูสง่างาม สมาร์ท และสวมใส่ง่ายในชีวิตจริง หรือดีไซน์ไทยโมเดิร์น ที่ฉีกกรอบด้วยคัตติ้งสากลสุดโฉบเฉี่ยว ทั้งเดรสปาดไหล่ หน้าสั้นหลังยาว และเสื้อคอจีนทรงทันสมัย ส่วนผ้าที่ใช้ทำผ้าบาติก มีทั้งหมดกว่า 10 ชนิด เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าไหมไทย ผ้าไหมจีน ผ้าเยื่อไผ่ ผ้าป่าน ซึ่งสามารถทำตามออเดอร์ของลูกค้าได้ทุกแบบ ในราคาตั้งแต่หลักพันบาท ถึงหลักหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า ขนาด ความละเอียดยากง่ายของชิ้นงาน เช่น ลายดอกศรีตรัง ราคาผืนละ 2,500 บาท, ลายดอกแคทลียา ราคาผืนละ 5,500 บาท และบางชิ้น ก็มีราคาสูงถึง 35,000 บาท เป็นต้น
สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากชมผลงาน ติดตามได้ทางเฟซบุ๊กเพจ “ไสว เรืองดุก” และ “Phaya Batik” หรือโทรศัพท์ (084) 195-4447