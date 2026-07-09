“เนเน่ รอยัล” ไม่ได้เกิดจากครอบครัวนักดนตรี แต่โชคชะตาและพรสวรรค์ นำพาไปสู่เส้นทางสายนี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ไม่ได้เกิดจากครอบครัวนักดนตรี แต่โชคชะตาและพรสวรรค์ พาไปสู่เส้นทางสายนี้ “เนเน่ รอยัล” เปิดใจ เพียงแค่อยากเรียนวิชากการในช่วงซัมเมอร์ แต่ไม่มีวิชาให้เลือก เหลือเพียง “กีต้า” ตัดสินใจเด็ดขาดเรียนก็เรียน
“เนเน่ รัตติกานต์ อำลอย” หรือ Nene Royal สาวน้อยชาวภูเก็ต กลายเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างมากและดังเพียงชั่วข้ามคืน หลังจากที่คลิปการแสดงของเธอบนเวที America’s Got Talent ซีซัน ล่าสุด ถูกปล่อยออกไปเพียง 24 ชั่วโมง ยอดวิวก็พุ่งทะยานทะลุ 2.2 ล้านครั้งอย่างรวดเร็ว พร้อมเสียงชื่นชมจากแฟนเพลงทั่วโลก
โดยเนเน่ ได้เล่าถึงความเป็นมาก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักดนตรี ว่า เริ่มเรียนดนตรีเมื่ออายุประมาณ 7 ขาบ โดยเริ่มจากช่วงที่ปิดเทอม อยากไปเรียนซัมเมอร์ ซึ่งที่เลือกไว้คือวิชาที่เป็นวิชาการทั้งหมด แต่เมื่อไปสมัครเรียกปรากฎว่าวิชาวิชาการมีผู้สมัครเต็มทุกวิชา จึงไปถามครูว่ามีวิชาอะไรที่เหลือให้ลงเรียนได้บ้าง ซึ่งครู บอกว่าเหลือเพียงวิชาดนตรีเท่านั้น และวิชาดนตรีก็มีเพียง “กีต้า” อย่างเดียว จึงตัดสินใจว่าเรียนก็เรียน เพราะไม่มีอะไรให้เรียนแล้ว ซึ่งเหมือนกับเป็นโชคชะตา ที่นำพาให้ก้าวเข้ามาอยู่ในถนนสายดนตรี
วันแรกๆที่ไปเรียนรู้สึกเทห์ แต่จับเล่นไปสักพักรู้สึกเจ็บนิ้ว แต่ก็ทนเพราะรู้สึกว่าเท่ห์ หลังจากนั้น 3 วัน จับคอรืดได้เล่นคอร์ดได้ พ่อเข้ามาเห็นก็ลงมาก แต่ก็ดีใจและรู้สึกว่าเดินทางถูกทางแล้ว หลังจากนั้นก็ส่งให้เรียนดนตรีที่โรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่า และ ครูก้องเกียรติ รวมทั้งซ้อมเองแกะเพลงเอง หลังๆหน้องก็แต่งเพลงเอง
“เน่เน่” กล่าวต่อไปว่า การเล่นดนตรีก็เหมือนกับการส่นฝันให้กับพ่อแม้ว่าครอบครัวเราไม่ใช่ครอบครัวนักดนตรี แต่สมัยที่พ่อเป็นวัยรุ่นพ่อฝันอยากเป็นนักดนตรี แต่พ่อเป็นไม่ได้ ร้องเพลงไม่เป็น เล่นดนตรีไม่เป็น แต่พ่อชอบฟังเพลง เวลานักรถไปกับพ่อพ่อจะชอบเปิดเพลงให้ฟังส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงร็อค ก็รู้สึกว่าเพลงพวงนี้เทห์ อยากเล่นเป็น เลยขอพ่อว่าอยากเล่นเพลงร็อค ซึ่งพ่อก็ส่งเสริม และเล่นมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้
และผลจากโชคชะตา ที่ได้เลือกเรียนดนตรี รวมทั้งความสามารถ และความพยายามในการเรียนรู้ฝึกซ้อมอย่างหนัก ทำให้ “เนเน่ รอยัล” ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้อย่างมั่นใจ และได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกว่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถแบบหาตัวจับยาก