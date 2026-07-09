อบจ.สงขลา แถลงข่าวจัดงาน “เกษตรแฟร์ อบจ.สงขลา” วันที่ 15-19 ก.ค.69 นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อบจ.สงขลา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “เกษตรแฟร์ อบจ.สงขลา” ระหว่างวันที่ 15-19 ก.ค.69 ที่สวนสาธารณะเมืองสงขลา เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัด
วันนี้ (9 ก.ค.) ที่ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กองส่งเสริมการเกษตร อบจ.สงขลา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “เกษตรแฟร์ อบจ.สงขลา” ระหว่างวันที่ 15-19 ก.ค. 2569 ที่สวนสาธารณะเมืองสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “วิถีถิ่นสงขลา” เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัด สนับสนุนการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรได้มีพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
นำโดย นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรพงศ์ ปราบ
ประธานคณะกรรมการด้านเกษตรประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นายประถม มุสิกรักษ์ เกษตรจังหวัดสงขลา, นายเจริญ โอมณี ประมงจังหวัดสงขลา และ นายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้
สำหรับไฮไลต์และกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP ของจังหวัดสงขลาจำนวนกว่า 120 ร้านค้า นิทรรศการวิชาการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการยกระดับสินค้าเกษตรและกาแฟโรบัสต้า อีกทั้งยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรยอดนิยม 6 สินค้า ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม กล้วยน้ำว้า รังผึ้งชันโรง ทุเรียนหมอนทอง ปาล์มน้ำมัน รวมถึงการแข่งขันดริปกาแฟแฟโรบัสต้าสงขลา การประกวดหนูน้อยเกษตรแฟร์ และการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังและวงดนตรีท้องถิ่น เพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานภายในงาน