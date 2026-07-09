ศาลนราธิวาสสั่งจำคุก 2 จำเลยฐานช่วยมือระเบิดตำรวจเจาะไอร้อง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศาลนราธิวาสสั่งจำคุก 2 จำเลย ฐานช่วยรับส่งและซ่อนคนร้ายคดีบึ้มตำรวจเจาะไอร้อง ปี 2567 คนละ 1 ปี 6 เดือน รับสารภาพเหลือโทษ 9 เดือนพร้อมมีคำสั่งให้ขังระหว่างอุทธรณ์
วานนี้ (8 ก.ค.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานว่า ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกจำเลย 2 ราย ในคดีให้ความช่วยเหลือผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อปี 2567 โดยมีความผิดฐานอั้งยี่ และช่วยเหลือผู้กระทำความผิดด้วยการรับ-ส่งและซ่อนเร้นเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม
ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน แต่เนื่องจากจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุกคนละ 9 เดือน พร้อมมีคำสั่งให้ขังระหว่างอุทธรณ์
ขณะที่กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้