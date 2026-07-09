กมธ.ทหาร วุฒิสภา แนะควรปรับ กอ.รมน.ให้ตอบโจทย์ความมั่นคงของประเทศแทนการยุบทิ้ง

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - โฆษก กมธ.ทหาร วุฒิสภา ชี้ยุบ กอ.รมน.ไม่ใช่เรื่องง่าย แนะควรปรับปรุงโครงสร้างให้ตอบโจทย์ความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ที่ยังไม่มี เจ้าภาพที่ชัดเจน
วันนี้ (9 ก.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ส.ว.สายสื่อมวลชน โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึงกระแสข่าวการเสนอให้ยุบ กอ.รมน.เพราะไม่มีประโยชน์ และทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับ หน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่อยู่แล้วนั้น ว่า แม้ กอ.รมน.จะถูกตั้งขึ้นในยุคสงครามเย็น ที่ประเทศไทยมีภัยความมั่นคงเรื่องของลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่ขณะนี้ ไทยผ่านยุคของสงครามเย็นมาแล้ว และ กอ.รมน.ก็มีการปรับขบวนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันงานด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ เช่นงานด้านการปราบปรามป้องกันยาเสพติด งานด้านการเมือง การป้องกันภัยความมั่นคง และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และ อื่นๆ ที่ถูกมองว่า ครอบจักรวาล และซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งใน กอ.รมน.ก็การแอบแฝงเรื่อง บัญชีกำลังพลผี ที่เคยเป็นเรื่องอื้อฉาว และมีการร้องเรียนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
นายไชยยงค์ กล่าวว่า เรื่องที่กล่าวมามีอยู่จริง แต่ กอ.รมน.ก็มีการรับฟังและปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องงานที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และเรื่องบัญชีผี รวมทั้งกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีตำแหน่งใน กอ.รมน.ที่ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ทั้งในงานประจำ และในตำแหน่งกำลังพลของ กอ.รมน.
“ผมเห็นว่า การที่จะยุบ กอ.รมน.ไม่ง่าย เพราะโครงสร้างของ กอ.รมน.ฝังรากลึกในระบบการปกครองของประเทศไทย ดังนั้น การแก้ปัญหาของ กอ.รมน.คือการปรับโครงสร้างให้ตอบโจทย์ความมั่นคงของประเทศ เช่นไม่ทำโครงการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานหลัก แต่เข้าไปเสริมในส่วนที่หน่วยงานหลักทำไม่ได้ ทำ กอ.รมน. ให้เข้มแข็ง เช่นไม่มีบัญชีผี ไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ให้ได้รับสิทธิพิเศษ แต่ไม่ได้มาปฎิบัติหน้าที่ในหน่วย”
นายไชยยงค์ กล่าวว่า สิ่งที่ กอ.รมน.ต้องรับเป็นเจ้าภาพ คือเรื่อง ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ที่กำลังคุกคามความมั่นคงของประเทศ เช่น เรื่อง อาชญากรรมข้ามชาติ เรื่องสแกมเมอร์ เรื่องต่างชาติที่เข้ามายึดครองทรัพยากรที่ดิน และการใช้นอมีนีที่เป็นคนไทยในการถือครองที่ดิน และอื่นๆ ซึ่งจะทำได้ผล เพราะโครงสร้างของ กอ.รมน.มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ผอ.รมน.จังหวัด และยังมีรอง ผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายความมั่นคง ที่มาจากกองทัพ ถ้าบูรณาการให้เป็นเนื้อเดียวกัน และหยิบปัญหาที่เป็นภัยความมั่นคงในพื้นที่มาแก้ไข หรือป้องกันปราบปราม จะทำให้การแก้ปัญาต่างๆ ของแต่ละจังหวัดได้ผลดียิ่งขึ้น
ส่วนที่ กอ.รมน.จังหวัดบางแห่ง ที่มีปัญหา เช่น ที่ กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส ที่เจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน.จังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม เป็นเรื่องส่วนตัว ที่เข้าไปมีความสัมพันธ์กับกลุ่มมือปืนรับจ้าง และขบวนการสีเทา ซึ่งทุกหน่วยงานก็มีเจ้าหน้าที่แบบนี้ปะปนอยู่ และเป็นหน้าที่ของ ผอ.รมน.จังหวัดต้องตรวจสอบ และเข้มงวดอย่าให้มีเจ้าหน้าที่เหล่านี้อยู่ในหน่วย ดังนั้นจะเอาปัญหา ที่เกิดจากตัวบุคคลและจากจังหวัดเดียว มาเป็นประเด็นในการยุบ กอ.รมน.โดยกล่าวหาว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่มีประโยชน์ จึงเป็นการไม่เป็นธรรมกับ กอ.รมน.
สรุปคือ วันนี้ กอ.รมน.ยังมีความจำเป็นกับการเป็นหน่วยงานที่รับมือกับความมั่นคงของประเทศ แต่ต้องปรับให้ขบวนการสามารถตอบโจทย์ของภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติ