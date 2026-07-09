ซ่อมเสร็จแล้ว! ทางหลวงหมายเลข 42 สะปอม–ปาเสมัส เปิดใช้งานตามปกติ

นราธิวาส – แขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดใช้งานทางหลวงหมายเลข 42 สะปอม–ปาเสมัส ตามปกติแล้ว หลังเข้าซ่อมแซมความเสียหายความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.69 ที่ผ่านมา
วันนี้ (9 ก.ค.) แขวงทางหลวงนราธิวาสได้เปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 42 ช่วงสะปอม–ปาเสมัส บริเวณกิโลเมตรที่ 212+384 ขาออกเมืองนราธิวาส มุ่งหน้าอำเภอตากใบได้ตามปกติแล้ว หลังเร่งซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนน ใกล้สามแยกสะปอม บ้านไพรวัน ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.69 ที่ผ่านมา
ในการดำเนินการซ่อมแซมหมวดทางหลวงตากใบร่วมกับหน่วยบำรุงทางได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.69 และเร่งดำเนินงานจนแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ก.ค.69 ที่ผ่านมา ขณะที่ด้าน นายสมนึก เศียรอุ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส ฝ่ายวิศวกรรม ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาส หัวหน้าหมวดทางหลวงตากใบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานซ่อมแซมและประเมินความพร้อม ก่อนเปิดเส้นทางให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติเมื่อวานนี้
สำหรับทางหลวงหมายเลข 42 ถือเป็นเส้นทางสายหลักของจังหวัดนราธิวาส เชื่อมต่อหลายอำเภอในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ รองรับทั้งการเดินทางของประชาชน การขนส่งสินค้า และการประกอบอาชีพ การฟื้นฟูผิวจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติจึงมีส่วนสำคัญในการเพิ่มความคล่องตัวด้านคมนาคมและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้แขวงทางหลวงนราธิวาสจะติดตามสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่อง พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหรือทัศนวิสัยไม่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วย